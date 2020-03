30 mar 2020

Esta primavera hay que confiar en el poder de las camisas y no lo dicen solo las fashionistas, si no también influencers como Rocío Osorno. La sevillana, que se encuentra plenamente implicada en su labor solidaria fabricando mascarillas para donar, ha tirado de carrete para compartir con sus seguidores un look de los más inspirador protagonizado por una camisa blanca. Si hace unos días era Ana Moya quien descubría en Zara una ideal, ahora ha sido Rocío quien nos ha hecho desear de nuevo tener una. Y la culpa la tienen los volantes que hacen de este diseño uno de lo más original.





Debido al confinamiento, la diseñadora ha tenido que aprovechar algunas fotos que tenía sin publicar y una vez más, ha vuelto a enamorar a sus seguidores. Rocío compartió un estilismo en el que una camisa blanca acaparaba todas las miradas. Se trata de un modelo con volantes en el escote y cuello de Zara que costaba 29,95 euros en su momento y que ya está agotada porque es de la temporada pasada.

Sin embargo, al ser una de las prendas con más éxito, Zara ha sacado a la venta diferentes modelos similares para que puedas copiar este lookazo de la instagramer. El primero es uno también de manga larga que tiene el volante en el cuello redondo, en vez de en forma de pico como la de Rocío. Cuesta 25,95 euros y está disponible desde la talla XS a la XL.

Si eres de las que tienes puesta ya la mirada en el verano y estás pensando en esos días de calor que habrá cuando haya terminado la cuarentena, el gigante de Inditex ha sacado el mismo modelo, pero en versión veraniega. Un diseño popelín casi idéntico sin mangas que cuesta 25,95 euros y que es ideal para combinar con un sinfín de prendas. ¡Directa a nuestra wihlist!