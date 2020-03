31 mar 2020

La nueva colección de Amazon Fashion llega pisando fuerte y para hacerle la competencia a Zara. A pesar de que el gigante de Inditex se ha coronado esta temporada con faldas midi ideales como esta plisada y esta que es la que mejor sienta y que ya tienen todas las influencers, Amazon ha conseguido superarle. Y todo gracias a un modelo de flores que no solo es perfecto por su diseño y corte, si no también por su precio. Si ya fichaste la falda que tiene Natalia Coll y no te convenció espera a ver esta que hay en la web online. ¡Te va a encantar!





Nos encanta encontrar prendas versátiles y súper ponibles y esta falda de Amazon es uno de esos chollos imprescindibles y que no puedes dejar escapar. Se trata de un modelo de corte midi fabricado en viscosa y con un estampado de flores ideal en tonos rojos oscuros y beige. Un diseño de fluido que tiene un cinturón a juego anudado en un lateral y que puedes comprar aquí por tan solo 14,41 euros.

En la propia web de Amazon proponen combinarlo de dos maneras diferentes. Primero un look invernal añadiendo un jersey de punto beige y unas botas de caña alta marrones. Por otro lado, muestran que también es ideal para un outfit más primaveral combinándola con una camiseta negra, zapatillas a juego y una chaqueta vaquera. Desde la redacción, pensamos que también quedará ideal si añades unas sandalias negras y una blusa de tirantes blanca para usarla en verano.