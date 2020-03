31 mar 2020

Que la industria de la moda sea la segunda más contaminante de todo el mundo ha provocado un cambio de conciencia que conlleva una fuerte implicación de las marcas por fomentar el consumo responsable. Muchas son las firmas que han apostado por medidas ecológicas para conseguir una moda sostenible y, poco a poco, son cada vez más los proyectos que apuestan por el uso inteligente de la ropa. Después de que surgiera la marca que te permite estrenar ropa todos los meses sin comprarla, llega BEST FOR LESS, una nueva web de compraventa de moda premium de segunda mano que tienes que fichar.

Se trata de una nueva plataforma creada para las amantes de la moda que defienden el consumo responsable y que sirve de intermediario entre particulares para la compra y venta de ropa y complementos de segunda mano con un posicionamiento premium. ¿El objetivo? Ayudar a las clientas a optimizar sus armarios de manera sencilla y divertida, haciéndoles conscientes de que alargar la vida de los productos que lo merecen es rentable y ayuda a garantizar la sostenibilidad del planeta.

Una experiencia de lujo en la compra de segunda mano que es fácil, intuitiva y segura, y que permite adquirir artículos nuevos o casi nuevos que otras mujeres han puesto a la venta porque ya no los utilizan. Y todo ello sin olvidar las tendencias actuales. Y es que, la web ofrece la opinión de estilistas que seleccionan los productos con las mejores tendencias para que las usuarias puedan seguirlas, demostrando así que la sostenibilidad no está reñida con la moda actual.

Su creadora Carmen Saenz Varona lo tiene claro: "La segunda mano va a convertirse en el nuevo outlet de la moda y en la mejor solución para un consumo 100% sostenible". Y piensa que este es el mejor momento para apostar por el cambio: "La sociedad se tiene que enfrentar a acciones claras destinadas a cuidar de nuestro planeta y asegurar su futuro”. Y desde la redacción solo podemos aplaudir esta iniciativa.