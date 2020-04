1 abr 2020

Parece que el confinamiento está sentando de maravilla a Ana Moya. La influencer está aprovechando el tiempo libre para proponer looks ideales que no solo acumulan miles de likes, si no que también son toda una inspiración para cuando termine el aislamiento por el coronavirus. Y lo mejor es que todas las prendas son de Bershka. Primero arrasó con un estilismo sexy de lunares y después con una cazadora retro muy original y súper barata. Ahora ha vuelto a apostar por estas prenda de entretiempo, con un modelo de flecos rebajadísimo que es lo más.





Los flecos son ese complemento que da un rollazo diferente a las prendas. Esta temporada, Zara consiguió hacer viral una sobrecamisa negra con ellos con brillantes, sin embargo, Bershka ha conseguido hacerle la competencia con una chaqueta que ya tiene Ana Moya. La influencer andaluza ha compartido con sus seguidores esta prenda de ante en color camel con flecos en el pecho y las mangas, cierre de botones grandes, cuello de camisa y bolsillos. ¿Lo mejor? Que antes costaba 35,99 euros y que ahora puedes encontrar en la web de la firma por 14,39 euros.

Ana optó por combinarla con pantalones blancos, pero es una prenda que puedes añadir a un sinfín de looks y darle este toque cool y original que tanto deseas. De hecho, la propuesta de Bershka es una opción ideal y fácil de copiar: unos vaqueros de corte mom fit, una camiseta estampado y botas. Si quieres que sea más primaveral, puedes cambiar las botas por unas sneakers. ¡Acierto total!