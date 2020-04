1 abr 2020

Si los pantalones de Bershka más originales te enamoraron, debes apuntar la nueva tendencia en jeans que está surgiendo: los rotos. Hace ya unas cuantas temporadas que el roto en la rodilla se convirtió en el elemento imprescindible de los jeans, una moda pasajera que ahora vuelve en versión extendida y en modelos muchos más anchos. Unos pantalones que forman parte la colección de estilo noventero de Bershka y que en Instagram ya son un éxito. ¿Te atreves con ellos?





VER 12 FOTOS De la cazadora vaquera al top deportivo: así es la colección de Space Jam de Bershka que se ha hecho viral

Probablemente este sea el descubrimiento de la semana y después de verlo se convierta en uno de los productos que añadir a la lista de deseos que comprar cuando termine el confinamiento. Son unos pantalones vaqueros de corte flare y talle muy muy alto que tienen rotos grandes a la altura de las rodillas. Son del color vaquero lavado (aunque también están disponibles en blanco) y cuestan 29,99 euros.

Peroe stos vaqueros no son solo ideales por seguir una de las últimas tendencias y por ser un modelo muy original con los que dar un toque diferente a tus looks, si no también por el efecto estilizador. Y e s que su talle súper alto sumado al corte de la pierna recto consigue un efecto visual que hace que las piernas parezcan más largas y en consecuencia más altas. Si en algún momento pensanste que los rotos eran mala idea para las bajitas, con este pantalón se demuestra que no.

Y aunque parece que sea una prenda difícil de llevar, es adaptable a cualquier estilo. De hecho, desde Bershka proponen usarlo con unas sandalias de tacón en un look al que puedes añadir una blusa más elegante y un cinturón. Por otro lado, algunas influencers optan por llevarlos para el día a día con jersey o camiseta y botas y zapatillas. ¡Son lo más!