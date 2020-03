9 mar 2020

Si estas aburrida de los looks básicos y los pitillo ya no forman parte de tus outfits diarios, bienvenida. Y si los 'slouchy', los 'mom fit' o los de corte 'flare' te parecen más de lo mismo, este es tu artículo. Y todo es gracias a Bershka, que además de ser la firma donde encontrar tus jogger favoritos, es donde puedes conseguir unos jeans originales para triunfar en tus estilismos más atrevidos. Y es que el denim es una apuesta segura (Grace Villarreal y Vicky Martín Berrocal lo han demostrado), por lo que esta propuesta que ha hecho la firma de Inditex no la puedes obviar.





Hace ya un tiempo que una tendencia está comenzado a surgir en Instagram. Se trata de unos pantalones a modo 'patchwork' que tienen diferentes tonos de vaqueros. Influencers como Andrea Rueda no dudaron en unirse a ellos escogiendo en este caso un modelo de Laagam que tenían cada pernera de un tono diferente. Tal ha sido el éxito que también ha llegado a las firmas low cost y Bershka ha sido la primera en incluirlos en su nueva colección.

Son unos pantalones de corte mom fit en azul lavado con paneles a contraste más oscuros en una pernera, el lateral o el cinturón. su diseño es muy cómodo ya que tiene 5 bolsillos con cremallera, tiro alto y es de corte ligeramente ancho y pierna que se estrecha a la altura del tobillo. Cuestan 29,99 euros y son solo aptos para las más atrevidas. Sin embargo, si estás buscando algo original sin morir en el intento, estos vaqueros son perfectos.