7 abr 2020

Si te suena, es que tienes un excelente ojo para la moda y estás pendiente de la nueva plataforma que los diseñadores han encontrado para popularizar sus diseños: las series de televisión. Si no lo reconoces, no te preocupes, porque te va a gustar inmediatamente. Este vestido rosa no solo es famoso por haber vestido a Villenelle, la asesina protagonista de "Killing Eve" (en breve se estrena la tercera termporada en Netflix, pero ahora mismo puedes ver la primera en Televisión Española). Además, se apunta a la tendencia de lo cuqui que responde a nuestros deseos de lucir prendas adorables, tiernas, con un punto infantil y, a ser posible, rosas. Aunque las circunstancias quieran amargarnos el panorama, estamos decididas a responder con todo el color y toda la alegría del mundo.

Jodie Comer interpreta a Villeneuve en la serie "Killing Eve", donde ha lucido el espectacular vestido de tul rosa.

El vestido se hizo viral hace un par de años, cuando se estrenó la primera temporada de "Killing Eve", y lanzó a la fama a su diseñadora, Molly Goddard, especialista en grandes volúmenes, colores optimistas y en tul. De hecho, los vestidos de tul que triunfaron en la colección de Giambattista Valli para H&M tienen todo que ver con este momento televisivo, que desveló para el mundo la demanda de este momento princesa de las compradoras de moda del mundo. Hasta Rosalía cudió a los Grammy Latinos con un look de tul rosa de Yolancris.





Esta es la versión, más práctica, del vestido de tul gigante que sale en "Killing Eve".

Por suerte, H&M ha pensado en cómo adaptar un vestido pensando para alfombras rojas y eventos importantes al día a día. Su propuesta y respuesta al vestido gigante de tul nos permite apuntarnos a esta encantadora tendencia, sin miedo a engancharnos por todas partes o a excedernos con demasiada producción fashionista. El vestido está confeccionado en malla de poliéster reciclado con cuello corto de volantes, canesú fruncido y manga corta abullonada, con más fruncidos y volantes. No te pierdas el precio: 9,99 euros.

La versión para futuras mamás del vestido rosa con volumen, de H&M.

El vestido rosa forma parte de la colección "To All The Boys I've Loved Before" y ya está anunciado en la tienda digital, con lo que es probable que desaparezca rápidamente, sobre todo porque está pensado para favorecer a todas las tallas. Además, H&M también ha anunciado un vestido bastante similiar, pero en su colección para las futuras mamás. Tampoco ha llegado aún a tienda, pero dada la expectación que han levantado ambos, seguramente desaparezca tan rápidamente como el primero. ¡Estad atentas!