6 abr 2020

No le quitamos ojo a las novedades en la colección de primavera y verano de My Peep Toes, la firma liderada por la influencer Paula Ordovás. No olvidamos que ella fue de las primeras en proponernos la camiseta sin mangas y con hombreras que se han convertido en un hit de la tendencia y que han copiado hasta en Bershka. Ahora, uno de sus vestidos más sexy vuelve a llamarnos poderosamente la atención. Nos propone el lúrex, un tejido cuajado de hilos metalizados, como la evolución veraniega de la tendencia punto que hemos venido disfrutando todos estos meses. Aunque confesamos que no le habíamos visto todo el potencial hasta que no se lo puso María Fernández-Rubíes. Es un hecho: la futura mamá está mas radiante que nunca.

Paula Ordovás, con el vestido lúrex rosa que también lleva María Fernández-Rubíes. pinit

Es posible que en la escuetísima figura de Paula Ordovás, cincelada a base de deporte y una dieta súper sana, no supiéramos vislumbrar toda la luz que trasmite este vestido, además de ese escote súper sexy que a María Fernández-Rubíes le sienta como un guante. Importante: este vestido es cien por cien revelador. No esconde nada. Pero si en algún momento tienes un impulso de timidez, puedes combinarlo con una blazer negra o una camisa oversize y sacarle mucho partido. Brillarás igualmente.





El vestido de lúrez rosa de My Peep Toes no puede ser más sexy y revelador. pinit

Paula Ordovás ha bautizado este vestido Pink Lurex (79 euros), precisamente porque está confeccionado en lúrex elástico, un tejido de punto metalizado que se ajusta al cuerpo totalmente. Además de ese gran escote en el delantero, lleva una gran abertura en la parte trasera, de forma que deja libre gran parte de la espalda. En color rosa es idea, pero lo tienes también en marrón, por si te apetece lucirlo en una cláve algo más discreta y entonada con el bronceado. Más sexy, imposible.