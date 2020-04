6 abr 2020

Esta fórmula híbrida triunfó, y a lo grande, la temporada pasada, con lo que ya estamos sobre aviso del éxito que tiene entre las compradoras de moda. Su éxito tiene todo el sentido del mundo, porque se trata de una prenda que reúne lo mejor de dos universos distintos: la suavidad de los vestidos y el rigor de las americanas. Lo que tenemos en estos vestidos blazer es una síntesis genial entre feminidad y seriedad, una solución maravillosa para esas mujeres que no quieren renunciar a su esencia por más que se muevan en la cercanía del poder, espacios donde todo conduce al aburrido traje. Para ellas, Bershka ha lanzado un vestido blazer color blanco roto idea, aunque a nosotras nos convence más la versión rosa. Es tan ideal, que le auguramos poco tiempo en tienda: se agotará.

Nuestra opción favorita del vestido blazer de Bershka: de color rosa. pinit

El rosa inclina la balanza de este vestido blazer a favor de la feminidad y el divertimento, aunque sigue contando con todo el efecto favorecedor de la blazer, probablemente el diseño que sí nos queda bien a absolutamente todas. Está confeccionada en un tejido bastante fluido, con lo que se amolda genial a nuestra silueta, de ahí el cinturón que incluye para ceñir la cintura. Otro detalle de tendencia que nos encanta: las mangas. Combinan el volumen en los hombros con un largo hasta el codo de lo más refrescante. ¿Te gusta? Te lo llevas por 35,99 euros. Un chollo.





El vestido blazer blanco es perfecto para las citas importantes de trabajo. pinit

No queríamos dejar de mostrar la opción en blanco, una versión mucho más sensata y discreta que puede triunfar muchísimo en tu armario laboral. No se le puede poner un pero. Y si quieres darle un aire más arriesgado, puedes acompañar el vestido blazer con unos ciclistas negros. El look causará sensación sí o sí. Bershka mantiene, claro, el mismo precio (35,99 euros), además de la manga, el escote cruzado, el cinturón y la doble botonadura en el cierre cruzado. No te lo pienses: le vas a sacar un partido increíble.