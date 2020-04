8 abr 2020

Es un error. ¿El qué? Te estarás preguntando, querida lectora. Pues bien, desde tiempos inmemoriales, hemos subestimado el poder de un buen básico. Aunque las charlas sobre "fondo de armario" siempre las oímos con atención, lo cierto es que preferimos un vestido de flores extravagante o una falda plisada de un color flúor antes de entrar en la búsqueda, por ejemplo, del pantalón negro perfecto. Y muy mal. Esta es la historia de un básico infravalorado hasta el día que se rompió y ya no lo pude usar más. ¿La buena noticia? He encontrado uno en Pull&Bear que es el perfecto sustituto.





Hace cuatro años me compré un pantalón culotte de color negro en Zara perfecto. Y cuando digo perfecto, no exagero. Fue low cost, no me acuerdo del precio exactamente. Pero lo que sí puedo decir a ciencia cierta es que ha sido una de las mejores compras que he hecho en mi vida. De tiro alto, con el corte perfecto por encima del tobillo y un lazo en la cintura, servía para todo. Para verano e invierno. Para los días que no sabía qué ponerme. Para bajar a comprar el pan al supermercado y para las citas más arregladas. Era un comodín, un multiusos. La carta mágica. Hasta que llegó un día que de tanto usarlo se deformó y me tuve que deshacer de él. ¿Qué he aprendido de esta triste historia? Que cuando algo te gusta mucho, tienes que tener de recambio. Pero la buena noticia es que hay uno en Pull&Bear súper parecido, que solo cuesta 17,99 euros y está disponible también en color crudo.

¿Qué tiene de especial? Aparentemente nada, pero ahí está el quid de la cuestión. Es tan básico, que te lo puedes poner con cualquier cosa. Una americana negra o blanca. Un jersey de punto, una chaqueta de lana. En primavera con una blusa o en verano con un crop top. Las combinaciones son infinitas.

Está hecho de una tela ligeramente elástica, por lo que no te marcará nada, a diferencia de los modelos de punto que no son amigos de cualquier cuerpo. Este en concreto, no tiene lazo, pero recurro a la máxima de "menos es más" porque algo tengo por seguro: será mi primera compra al salir de la cuarentena. Y mi 'must' de la primavera. Palabrita.