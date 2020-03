11 mar 2020

Si Paula Echevarría y la Reina Letizia ya han declaro su amor por el vestido de flores, es que esta prenda es ya uno de los imprescindibles en tu armario de primavera. El estampado floral es el protagonista de las nuevas colecciones para esta temporada y apostar por un vestido en este tejido supone tener una prenda comodín que puedes utlizar en muchas ocasiones. Las firmas ya han traído un sinfín de modelos y, además del de Pull&Bear que ya es viral, hay uno en Primark que es todo un acierto y aquí te explicamos por qué.

La nueva colección de Primark, además de incluir blusas románticas ideales, también tiene vestidos que son perfectos para el día a día. Y el último que ha llegado al gigante británico es ideal por varios motivos. Se trata de un vestido midi en tonos marrones y beige que cuesta tan solo 18 euros. Un modelo que la propia firma propone para dar vida a los días nublados: "Que el clima pueda ser sombrío, no significa que tu armario deba serlo". Y nosotras no podemos estar más de acuerdo.

Y es que, las tonalidades del vestido no son demasiado llamativas por lo que es perfecto para todos los estilos y muy combinable con cualquier complemento. A pesar de que Primak propone combinarlo con unos zapatos de tacón abiertos y destalonados en tono mostaza, tú puedes añadirle tanto unas botas de caña alta como unas 'sneakers'. Por otro lado, su corte midi no demasiado largo hace que sea una prenda cómoda y lo suficientemente calentita como para utilizarla en esta época en la que todavía no hace del todo calor.

Por último, la falda de vuelo que disimula las curvas, el tejido fluido que consigue que sea un vestido muy cómodo y versátil, y el frunce en la cintura que marca y mejora la silueta hacen de este vestido una de las mejores opciones para unirte a la tendencia de las flores. ¡Directo a nuestra 'wishlist'!