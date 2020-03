23 mar 2020

Aunque ahora mismo no podemos vislumbrar exactamente el final de este confinamiento por coronavirus, algo es innegable: más pronto o más tarde llegará a su fin. Inevitablemente, volveremos a la normalidad, una rutina que, seguramente, no será ya la misma. En esos momentos de incertidumbre y concentración en la recuperación, merece la pena sintonizar con el espíritu de los tiempos también desde nuestros looks, que pueden manifestar que somos conscientes de la trascendencia de lo que estamos viviendo. Impresionarás si optas por estilismos que ya está proponiendo Pull&Bear, estilismos escrupulosamente minimalistas, en un blanco y negro súper sobrio, que rehúyen cualquier ostentación o distracción. No te confundas: son básicos pero no nada sosos. Al contrario: poseen un factor cool disparado a la máxima potencia.

Impecable look con una camiseta con hombreras y vaqueros con abertura en el bajo. pinit

Nuestro primer look tiene un ligero toque romántico que, sin embargo, no va cargadísimo de volantes y volúmenes ostentosos. Se limita a combinar unos pantalones flare negros de lo más sencillos y favorecedores (17,99 euros) con una preciosa camisa con lazada al cuello y manga francesa (17,99 euros). Qué sencillo y qué efectivo. Más minimalista aún es nuestro look favorito de esta selección: un vaquero negro con el tiro alto y abertura en el bajo (29,99 euros) con un camiseta con hombreras (9,99 euros).

Fantástica combinación de bermudas efecto piel y jerse de manga corta. pinit

Imposible decir nada en contra de un look tan simple, que impresiona precisamente por su decidida apuesta por la máxima sencillez. Si no te quieres ir a algo tan radical, tu opción es esta combinación de bermudas efecto piel con pizas (19,99 euros) y jersey de punto con manga corta y con volumen (19,99 euros). La originalidad de este diseño es también muy minimal: combina el punto con el tejido camisero. Discreto pero súper efectivo.