8 abr 2020

Zara está sacando la artillería pesada en los Special Prices. No tienes más que meterte en la web de la firma para afirmar con la cabeza repetidamente (y con mucha emoción). ¡Lo queremos todo! Si esta temporada has decidido hacerte con un par de trajes, estás de suerte. Nunca has sido la mejor amiga de las faldas y los vestidos, de eso no hay duda. Y ahora, el 'power suit' es casi tu uniforme tanto para el día a día como para salir. Por eso, hemos escuchado tus plegarias y seleccionado tres que son amor a primera vista.

¿Lo mejor? Que puedes combinarlos entre sí y con otras prendas. Una compra perfecta (y rebajada) en toda regla.

Este es sin duda, nuestro favorito. Este dos piezas demuestra que aquello de "orange is the new black", además del título de una serie, es una verdad universal. ¿Quién no se pondría de buen humor llevando un traje así? ¡Creemos que nadie! La americana cuesta 39,99 euros y el pantalón 19,99 euros. Y están disponibles hasta la XXL, no decimos más...

Para las más clásicas, la versión camel jamás pasa de moda, sobre todo si el pantalón es de tiro alto y recto. Un 'must' en cualquier armario que se precie. La blazer, de corte algo masculino y con hombreras, cuesta 39,99 euros y el pantalón, 19,99 euros.

Sin duda, un traje blanco siempre será un fondo de armario. Este es algo especial, no es de corte sartorial y la blazer es algo más desenfadada, ya que tiene un cinturón para marcar silueta. El pantalón, algo acampanado también es ideal para combinar con blusas fluidas en primavera. La americana cuesta 39,99 euros y el pantalón, 19,99. ¡Un chollazo absoluto para renovar el armario!

¿Con cuál de los tres te quedas? El naranja está entre nuestros ganadores...