18 feb 2020

Los trajes XXL fueron tendencia el año pasado gracias a celebridades como Lady Gaga, que de la mano de su traje de Marc Jacobs oversize quiso mandarle al mundo un mensaje en el que indicaba estar harta de que sus vestidos hicieran que nadie se centrara en su discurso. Fueron después muchas otras famosas las que apostaron por trajes grandes que no se ceñían a sus curvas y que hicieron de las tallas XL su máxima, pero en 2020 son ya otras las tendencias a tener en cuenta.

La primera de ellas es el traje de escote vertiginoso, ese que solo es apto para tallas de pecho pequeñas.... hasta ahora, porque gracias a Skims, de Kim Kardashian, ya no se necesita tener una talla de pecho discreta para presumir de escotazo en uve. Sin embargo, como viene siendo habitual en este injusto mundo, las que tengan una talla más pequeña pueden llevar estos looks con mayor elegancia que las más exuberantes, pero eso no es culpa ni de la moda, ni de las tendencias. Soy consciente de que por el tono de mis palabras, queda bien claro en qué lado de la balanza me encuentro yo.

Los trajes combinados con minifalda se han popularizado gracias a propuestas de celebridades como Emily Ratajkowski, que han dado un toque noventero a los trajes al combinar las americanas con minifaldas.

Dulceida se ha sumado a esta tendencia apostando por un conjunto de cuadro vichy de Bershka compuesto por blazer y falda-pantalón, y lo cierto es que no nos puede gustar más.

Los trajes van un paso más allá y se combinan ahora con pantalones bermuda. Saint Laurent se adueña de esta tendencia apostando por el cuero, mientras que Givenchy lo hace en clave loose y con estampado británico.

Aunque las chaquetas boxy son las preferidas de las influencers para combinarlas con jeans, el blazer largo y entallado gana puntos esta primavera. La estética setentera planea sobre la tendencia con pantalones acampanados.

Los tres piezas ganan puntos y se convierten en la opción más rompedora, en la preferida de Blake Lively y por ende, también en la nuestra. Firmas como Rag & Bone, Celine y Etro son las que mejor ejemplifican esta moda.

Las chaquetas oversize salen a pasear esta temporada con pantalones de largo midi y silueta acampanada, convirtiéndose así en el mix preferido de las influencers más outsiders. Nos encanta cómo queda esta tendencia combinada con zapatos tipo mocasín.

En ocasiones, la fuerza del traje radica en realidad en los accesorios, que esta temporada se vuelven divertidos y salvajes. Paula Ordovás accesoriza su modelo de Uniqlo con cinturón de Redondo Brand, bolso de Bottega Veneta y botines de estampado de serpiente.

¿Te animas a llevar traje esta temporada?