11 abr 2020

Cuando apareció esta nueva colección de Zara hace ya unas semanas, teníamos clara una cosa: era una de las más apetecibles del año. No solo por su fondo verde salvaje - por algo la colección se llama 'Lost garden'- sino por las prendas que veíamos, románticas y con maravillosas pinceladas vintage. Blusas de flores, vestidos drapeados, vaqueros de colores... Todo estaba ya en el carrito de la compra virtual desde que lo vimos. Pero llegó el coronavirus y con él, la cuarentena. Nos encerramos en casa y cambiamos de prioridades. Hasta que un día y viendo que todas las marcas low cost -o casi todas, Primark no lo hace- entregaban nuestras compras en casa, nos pusimos manos a la obra. Recuperamos esa wish list pero nos dimos con la realidad en las narices: había prendas que ya estaban agotadas. Entre ellas, esta chaqueta de corte peplum en color champagne que prometía ser la estrella de nuestro armario de primavera.

Esta chaqueta es una de las prendas de Zara que se ha agotado durante la cuarentena. pinit

Es un chaqueta de de tejido de raso grueso en color hueso, con manga francesa y hombreras, para resaltar el escote en pico que adornan unos botones forrados también en raso negro. Entallada hasta la cintura, tiene corte peplum, y de ahí sale un volante que hace tablas. Promete sentar de maravilla y aunque su precio no es tan bajo como el de otras prendas de este tipo, merece la pena. Cuesta 59,95 euros pero es que es de esas prendas que te puedes poner 24 horas: por el día con vaqueros y unas zapatillas y para la noche, con unos leggings negros y unas sandalias de tacón y un bolso joya.

La chaqueta cuesta 59,95 euros pero ya está agotada en todas las tallas. pinit

El rango de tallas es amplio, de la XS a la L, pero ya está agotada en todas. Se agotó nada más empezar la cuarentena y no ha posibilidad de apuntarse a la lista de espera. Algo que ha pasado con muchas prendas, puede ser que no estén reponiendo stock debido a la bajada de demanda de estas semanas. Reconocemos que no hemos estado espabiladas y la hemos dejado escapar, por confiar en que la gente no estaría pensando en comprar ropa estos días. Pero estábamos equivocadas.

Estaremos muy atentas por si reponen unidades y si lo hacen, seremos las primeras en pregonar a los cuatro vientos que ya se puede comprar de nuevo la chaqueta más bonita de la colección de primavera de Zara.