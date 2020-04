13 abr 2020

El flechazo con esta sudadera de Pull&Bear ha sido instantáneo. Tiene todo lo que buscamos en una prenda ahora mismo: la comodidad, imprescindible; una silueta interesante, necesario; y un color de los que llaman muchísimo la atención, a ser posible primaveral. La verdad es que no damos crédito de que esté ya en las rebajas de media temporada de Pull&Bear, donde la encuentras con un descuento del 50%: costaba 22,99 euros y ahora te la llevas por 11,49 euros. ¡Un chollo! Además, el efecto lavado o desteñido no puede estar más en tendencia, lo mismo que ese detalle de diseño en los hombros, que convierte a esta sudadera en una de las piezas más interesantes de la zona de descuento en el low cost. Atenta, porque hemos encontrado otras básicos tan interesantes como este y con unos precios de escándalo. ¡Cuánta sorpresa!

Cada temporada toca renovar la camisa blanca, pero mejor hacerlo en rebajas. pinit

Si eres de las que renuevan cada año la camisa blanca para adaptarla a la tendencia, esta es tu ocasión de hacerte con la silueta que marca la temporada. Lleva ese plus de volumen que se ha hecho irrenunciable en los looks de moda, gracias a los volantes que recorren la manga larga hasta el hombro. Lleva un bordado suizo precioso y no te costará 25,99 euros, sino 15,59 euros.

Este es el little black dress que tienes que tener este año y está rebajado en Bershka. pinit

El little black dress que tienes que tener este año lo tienes, ya con un descuento considerable, en Bershka. Lleva el plus de drama y romanticismo que marca la tendencia, con un gran volante adornando cada hombro, jaretas, encaje y calados. Aprovecha porque costaba 29,99 euros y se ha quedado en 17,99 euros. Un chollo.

Un look súper interesante de Stradivarius que está rebajado a mitad de precio. pinit

Nos hemos enamorado completamente de este look de Stradivarius, en el que los pantalones cargo contrastan con el espíritu romántico de la blusa. ¡Y además en verde! Nos chifla, la verdad. Y ahora está rebajado a mitad de precio. Los pantalones militares costaban 19,99 euros y pasan a 9,99 euros. La camisa, con esos calados y volantes espectaculares, pasa de 25,99 euros a 14,99 euros.

La sensación de la temporada, la blazer corta, ahora está rebajada en Stradivarius. pinit

Puede que estuvieras esperando a estas rebajas a media temporada para hacerte con alguno de los diseños de última tendencia que no te convencían demasiado cuando salieron, pero han terminado gustándote. Uno de ellos puede ser la blazer crop, perfecta para llevar con vaqueros y interesante también con camisas oversize que jueguen al contraste. No te lo pienses más: esta de Stradivarius pasa de 29,99 euros a 14,99 euros. ¡Un 50% de rebaja!

La falda satinada ya forma parte de nuestro fondo de armario y esta es top. pinit

La falda satinada ya forma parte del nuestro fondo de armario, sobre todo para los meses de primavera y verano. Esta opción de color mostaza es perfecta porque ese matiz dorado la hace extremadamente versátil: la llevarás en las noches de agosto o en las de enero. Aún tienes tallas en Zara, aunque se agotan rápidamente porque la falda costaba 29,95 euros y con el 45% de rebaja se queda en 15,99 euros.

La más clásica de las americanas: en color blanco y estilo levita, de Zara. pinit

No te lo pienses: necesitas una americana blanca, si es tipo levita mejor que mejor, porque hasta podrás usarla de vestido. Zara tiene ahora mismo un diseño con el hombro marcado, fundamental, y un cierre frontal con botones metálicos. Date prisa porque aún tienes todas las tallas, incluida la XXL, y la rebaja es sustanciosa: ha pasado de 49,95 euros a 25,99 euros.

La clásica blazer oversize que tienes que tener en tu fondo de armario. pinit

Aprovecha el momento para hacerte con la americana ligeramente oversize y de color camel que no te vas a quitar en las próximas temporadas. De verdad que merece la pena dejar un poco atrás el recurso a la blazer negra y atreverse con las combinaciones de color que te permite conseguir el camel: otro nivel. Este diseño de Zara costaba 69,95 euros y ahora te lo llevas por 39,99 euros. ¡Aún la tienes hasta la XXL!

Ahora puedes comprar rebajado el jersey gris básico que te pondrás hasta en primavera. pinit

De las rebajas 'mid season' de H&M nos quedamos con uno de esos básicos que nos ponemos hasta en primavera: el clásico jersey gris. Tiene un diseño que nos gusta especialmente para abrigar las noches que resfrescan en los meses de calor, pues tene un escote en pico amplio y un largo a la cadera súper favorecedor. Lo mejor es el precio: costaba 19,99 euros y ahora te lo llevas por 15,99 euros.

El pantalón gris con corazones blancos ha sido favorito de Oysho desde hace meses. pinit

No vamos a dejar pasar la ocasión de hacernos con este precioso pantalón de pijama corto, con estampado de corazones. Además de un tacto súper suave, nos gusta muchísimo la silueta cómoda y suelta y el detalle de volantes en la parte inferior. La camiseta se ha agotado, pero podemos combinarla con cualquier top blanco. Lo tienes en Oysho, pero ya no cuesta 15,99 euros, sino 11, 19 euros. Mucho mejor.