12 dic 2019

Puede que estén eclipsadas por las blancas, puede que no resulten tan fáciles de combinar como parece o que directamente nunca te hayas planteado hacerte con una aunque sea la favorita de las it girls. Si todavía no has incluído una camiseta de rayas en tu armario, este es el momento idóneo para hacerlo.

Y esta vez no es porque se haya convertido en una de las tendencias más vistas del otoño/invierno, si no porque se trata de una prenda con años de historia que siempre está ahí y que se renueva en cada nueva colección.





Nacieron como uniforme para los soldados de la Armada Naval Británica y saltaron a la moda de la mano de Coco Chanel. Desde entonces, ni las firmas más prestigiosas como la del diseñador Jean Paul Gaultier y su clásico estilo marinero han podido deshacerse de este icono. Hoy es una de las camisetas básicas más utilizadas en los looks de famosas e influencers tanto en Instagram como en el street style.

Por eso no nos extraña que el low cost siempre mantenga su versión temporada tras temporada. En tono azul marino, negro o los renovados burdeos u ocres, con cuello bardot o cisne, de manga francesa, corta o larga...

Diseños infinitos de inspiración navy que coinciden en dos cosas: son asequibles y combinan definitivamente con cualquier otra prenda (vaqueros, pantalones de vestir, monos, americanas, cazadoras, abrigos...). Ficha estas tres camisetas de rayas que hemos fichado en Zara, H&M y Mango.

Camiseta básica manga larga (9,95 euros). pinit zara

Camiseta corta con cuello alto (7,99 euros). pinit H&M