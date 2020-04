13 abr 2020

Ni la romántica de Grace Villarreal, ni la original de Rocío Osorno, la camisa blanca que necesitas en tu armario es la última que ha compartido María García de Jaime. A pesar de que no se mueve de casa, la ifluencer ha conseguido huir del chándal y el pijama y continua usando ropa de calle todos los días. Unos looks que comparte muy a menudo con sus seguidores y que son toda una inspiración. Después de arrasar con el minivestido de Zara que alarga las piernas, María ha demostrado cuál es la mejor forma de combinar la camisa blanca.





La camisa blanca es un básico de fondo de armario al que puedes recurrir en muchas ocasiones. Sin embargo, el gigante de Inditex es un experto en hacer de este básico el 'must have' perfecto al versionar esta prenda en diseños muy originales. María García de Jaime no ha duda en unirse a ellos y se ha hecho con una de las que propone Zara. Pero lo mejor no es la prenda en cuestión, si no coomo ha optado por combinarla.

María escogió como look de fin de semana una que no está disponible en la web de Zara, pero que si puedes encontrar muy similar. Ahora mismo hay una de cuello subido y manga larga con detalle de un volante. Una prenda disponbile en la web de la firma por 29,95 euros y que la instagramer vistió con un chaleco de punto. Pero no el chaleco largo al que María suele recurrir en multitud de ocasiones, si no uno corto, de cuello redondo y en color lila ideal.

Un diseño de la firma Tipitent con el que consiguió dar un estilo completamente diferente a la camisa blanca. María añadió también unos pantalones blancos paper bag de talle alto que visitó con ambas prendas por dentro de la cinturilla fruncida. Cómodo, original y siguiendo las tendencias. ¡Un diez!