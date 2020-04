17 abr 2020

Nuria Roca ha comprobado lo que muchas nos temíamos. Que tanta receta de bizcochos y tanto sofá iba a provocar que la operación bikini se fuera al traste. A pesar de que la presentadora ha intentado comer sano con recetas como la de esta sopa diurética, ha notado los efectos de la cuarentena en su cuerpo cuando ha tenido que vestirse para ir a 'El Hormiguero'. Un pequeño incoveniente que Nuria ha solucionado con un trucazo que parece inspirado en los vestidos camiseros con los que parecer más delgada: una sobrecamisa larga muy original que ya estamos pensando en copiar.

Video: Nuria Roca con #mujerhoyencasa

"Lo que yo me imaginaba y lo que decía un amigo mío, luego vendrán las "madres mías". Y efectivamente, me he puesto a probarme la ropa para ir a El Hormiguero y... ¡Ay madre mía, ay madre mía que no me entra!", contaba Nuria Roca a través de su cuenta de Instagram y explicaba a sus seguidores que lo había solucionado con una sobrecamisa muy socorrida. Y no le faltaba razón, porque la presentadora apareció en el programa de Pablo Motos con un look ideal que le sentaba de maravilla.

La escritora combinó unos pantalones vaqueros pitillo con una camiseta de manga corta rosa. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, Nuria añadió una sobrecamisa de cuadros muy larga en color azul pastel y amarillo flúor con lentejuelas verdes en la pechera. Un diseño muy original con el que disimulaba los kilos que, según ella, ha cogido, y que combinó también con unos stilettos rosa flúor. Un truco con mucho estilo que nos vamos a apuntar para cuando termine el confinamiento. ¡Gracias Nuria!