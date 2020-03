11 mar 2020

Nuria Roca ya ha dado la bienvenida a la primavera y ha decidido apostar por looks coloridos para sus apariciones en 'El Hormiguero'. Primero arrasó con el traje de flores y ahora lo ha hecho con un jersey de rayas que ha revolucionado las redes y que llevó durante su sección en el programa que tuvo a Luis Piedrahíta como invitado. Como ya es habitual, el estilismo que la presentadora escogió para salir en televisión ha sido todo un éxito y a pesar de que ella no ha querido desvelar de dónde son las prendas, nosotras hemos descubierto de dónde es ese jersey tan ideal.





La escritora fue una de las protagonistas del último programa de 'El Hormiguero' y no solo gracias a su sección, si no también gracias a su look. Un estilismo protagonizado por un jersey 'color block' de rayas en naranja, lila, rosa y azul eléctrico. Unas tonalidades muy llamativas que en seguida llamaron la atención de lo usuarios de Twitter e Instagram y que poco tardaron en preguntarle de dónde era la prenda.

Pues bien, se trata de un jersey de la firma CKS, que se encuentra disponible en la web (aunque ya se ha agotado la talla M y L) y que cuesta 79,99 euros. Un modelo ideal con cuello en pico que Nuria optó por combinar de una manera arriesgada, pero que fue todo un acierto. Añadió una falda midi satinada y estampada de cuadros en tonos similares a los del jersey. Una combinación difícil, pero que Nuria lució de maravilla al añadirle también unas sandalias sencillas. ¡Nos encanta!