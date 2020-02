7 feb 2020

Nada nos maravilla más que comprobar cómo una prenda súper práctica y que favorece a todas las tallas se convierte en viral. Este invierno está pasando con las sobrecamisas, fantásticas para abrigarnos lo justo en una clave rústica súper original. De cara a la primavera, las sobrecamisas y las chaquetas que las imitan se confeccionan en uno de nuestros tejidos favoritos: la pana. Tiene sentido: es el material fetiche de los años 70, la década que ms favorece ahora mismo la tendencia. Lucía Rivera lleva una de estas sobrecamisas de pana que alegran y actualizan al instante cualquier look básico, por ejemplo negro. Por suerte, no tienes que irte nada lejos para conseguir una igual o de colores tan inreíbles como la suya. Están en Zara.

Sobrecamisa desflecada y del color más dulce del armario: en rosa. pinit

Si el rosa es uno de los colores favoritos de tu armario, no lo dudes: tienes que conseguir esta sobrecamisa rosa bebé que tiene Zara en su nueva colección (29,95 euros). Como ves en el look de Lucía Rivera, queda fantástica con un total look negro básico. Como es de estilo oversize, puedes elegir si la quieres más pegada al cuerpo (lo ideal para las tallas grandes) o más floja.





Uno de nuestros colores favoritos para la sobrecamisa de pana: el verde agua. pinit

Esta primavera, los colores pastel van a invadir el armario con decisión. Si tienes un temperamento tranquilo y romántico pero el rosa no es tu color, puedes optar por este precioso verde agua (29,95 euros). Si eres morena y tienes la tez bronceada, te quedara de escándalo. Y la combinación con un pantalón en un tono más oscuro de verde es de diez.

La sobrecamisa de pana más enérgica de la nueva colección de Zara: azul intenso. pinit

Otra tendencia furiosa de esta primavera, los colores intensos hasta llegar a las versiones más fluoradas, aterriza también en las sobrecamisas de pana que ahora mismo aún tiene en su colección Zara. El color de este diseño es directamente espectacular: un azul fortísimo. Te puede dar mucho juego con pantalones azul cielo o vaqueros de un denim muy clarito o para buscar un contraste máximo con otras prendas de colores vivos.

La sobrecamisa más neutra y la más recurrente en la tendencia: de color blanco roto. pinit

Independientemente del color, siempre es buena idea, sobre todo en invierno, recurrir a prendas de color blanco o blanco roto. Iluminan muchísimo, sobre todo a las mujeres morenas o castañas. Este año te habras cansado de ver en Instagram y en el street style looks monocolores en este tono clarísimo. Si te has quedado con las ganas de clonarlos, Zara aún tiene esta preciosa sobrecamisa de pana en todas las tallas (29,95 euros). A por ella.