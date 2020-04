22 abr 2020

Lo confesamos: llevamos ya algunos días guardando looks que nos inspiran para arrasar con nuestra salida del confinamiento. No podemos parar de pensar en los estilismos que vamos a llevar para celebrar el fin de esta cuarentena por coronavirus que ya se nos hace, la verdad, bastante larga. En nuestro número uno absoluto está, de momento, este look que hemos fichado en el street style y que apuesta por una combinación de vaqueros y tweed espectacular. El estilo es irreprochable, sobre todo gracias a un chaleco de Gucci fantástico y un bolso Chanel espectacular. No podemos alcanzar un shopping de este nivel, pero por suerte Zara nos permite aproximarnos bastante y clonar el look en el low cost. Eso sí: si ya tienes una chaqueta de tweed roja en el armario, es el momento de customizarla, librándola de las mangas. El chaleco es la prenda estrella de la tendencia de temporada: ya te comprarás otra chaqueta de tweed el invierno que viene.

Vestido sin mangas de Zara que podemos utilizar perfectamente como chaleco. pinit

La prenda más complicada de replicar es, como te decíamos, el chaleco, pero Zara nos da algunas opciones para reutilizar algunas prendas con imaginación. Este vestido sin mangas en color crudo y rojo de tweed nos parece perfecto para llevar como chaleco. Lo tienes por 49,95 euros y aún en todas las tallas.

Chaleco de tweed de Zara con largo XXL, perfecto para llevar con vaqueros. pinit

Una segunda opción que varía un poco el estilismo original puede recurrir a este chaleco de tweed en negro y crudo, con un largo casi hasta las rodillas. Lleva todos los detalles clásicos de las chaquetas de tweed, como el desflecado y los bolsillos de plastrón, y añade unos abalorios (49,95 euros).

Si te atreves a customizar este vestido como chaleco, es el momento: está rebajado en Zara. pinit

La tercera prenda de tweed que puede proponer Zara requiere customización, pero como está en reabjas no nos dará tanta pena meter la tijera. Se trata de este vestido de tweed con una silueta más parecida al chaleco original, pero con manga corta. Se trata de quitarle las mangas, claro. El color dorado es, además, una preciosidad. Costaba 49,95 euros y ahora sale por 25,99 euros.

Zara tiene unos vaqueros estilo globo muy parecidos al estilismo que estamos clonando. pinit

Sin salir de Zara encontramos las dos prendas que nos faltan para redondear el estilismo. Los vaqueros son prácticamente iguales: se trata de los Jeans Hi Rise Roll-Up Balloon azul claro (29,95 euros). Llevan el tiro alto y el bajo terminado en vuelta.

Zara tiene estas sandalias con tiras para atar en varios colores. pinit

Zara tiene la guinda del look: estas sandalias de tacón de piel disponibles en negro, blanco y rosado oscuro, con dos tiras finas en la parte delantera con posición para el dedo. Llevan tacón medio forrado, van acabadas en punta cuadrada y cuestan 49,95 euros. Look clonado.