21 abr 2020

Esta primavera va a ser difícil pasar por alto el color blanco, pues está como tendencia principal de la temporada y motivo transversal en todas las colecciones del low cost. Zara es una de las tiendas que más está apostando por este tono, el de la serenidad y la luz, con diseños que recurren a los tejidos más consistentes, como el tweed o el denim, hasta los más ligeros como el popelín. Sin embargo, lo que más nos ha llamado la atención en la colección de vestidos de Zara no es tanto el color, como que muchos de sus diseños son auténticamente intergeneracionales, prendas con un patrón sencillo con potencial para sentar bien a mujeres de cualquier edad. Si quieres hacer un regalo o estás pensando en compartir alguna prenda con tu madre o tu abuela, échale un vistazo a estos looks.

Un diseño minimalista que funciona en toda las edades, de Zara. pinit

Uno de los vestidos estrella de la nueva colección de Zara es un diseño en tweed con los botones dorados, que funciona perfectamente en el armario de nietas y abuelas. Nos gusta especialmente el color, un blanco roto precioso (59,95 euros). En otra onda más ligera, nos quedamos con un diseño también en un blanco roto, casi hueso, que añade a un patrón sencillo con manga sisa un cinturón. El bajo va terminado además con un volante (39,95 euros).

Este es, probablemente, el vestido más popular de la temporada: foramto globo. pinit

Además de estos dos vestidos súper favorecedores, no podíamos dejar de incluir el vestido más popular de la temporada, que además ahora mismo está rebajado en Zara de 39,95 euros a 19,99 euros. Se trata del ya clásico diseño en popelín de corte amplio, con la manga corta terminada en elástico y un original escote en pico. En Zara encuentras este mismo diseño en otros formatos, con el cuello redondo, algo más largo o distinta manga. Si aún no te has hecho con un vestido globo de estas características, en blanco queda espectacular. Y se lo podrás prestar a tu madre o a quien quieras.