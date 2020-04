23 abr 2020

Aunque la cuarentena no invita a otra cosa que no sea vestir looks caseros lo más cómodos posibles, hay quien no se puede resistir a estrenar todos esas prendas que, como nosotras, esperan a que se termine esta situación para salir a la calle. Y es que desde que todo esto empezó hemos tenido tiempo de cambiar nuestro armario de invierno por el de primavera, y cuando termine el confinamiento habremos cambiado sin darnos cuenta las botas de invierno por las sandalias más veraniegas. Un cambio para el que algunas han ido preparándose desde el vestidor de su casa.

Entre ellas está Paula Echevarría, que entre series y recetas no pierde el ánimo y cada día nos sorprende con un estilismo diferente. Y en muchas ocasiones nos ayuda a inspirarnos y saber todas esas prendas que queremos comprar para poder copiar sus looks. Como el último, que nos invita a soñar con el verano y un buen paseo en el que disfrutar del buen tiempo.

Compuesto por unos shorts y una blusa con volantes, este veraniego estilismo de Paula Echevarría pertenece a la colección Capricci di Capri de la firma Imiloa y actualmente ambas prendas tienen un descuento del 10%. Con el violeta, el rosa y el azul turquesa como colores protagonistas, este bonito conjunto es una elección ideal para esos días en los que quieres vestir cómoda sin perder estilo.

La blusa tiene la manga abullonada con volantes y está confeccionada en tejido voile. Tiene el escote redondo y el cierre está en la espalda con botón forrado. Está disponible entre las tallas XS y L y de 48 euros ha pasado a costar 43,20.

Los shorts tienen la cintura alta con tableado, confeccionado en tejido cuadrillé y tiene dos bolsillos laterales. Con cierre frontal con botones a contraste, está disponible entre las tallas XS y L, y de 64 euros ha pasado a costar 57,60 euros.

Y tú, ¿te apuntas al conjunto veraniego de Paula Echevarría?