12 mar 2020

Hace unos días lo hacía con el vestido de flores más favorecedor, y ahora, Paula Echevarría, ha vuelto a demostrar que sabe cómo combinar esta prenda tendencia de maravilla. En nuestro proceso de encontrar el vestido de flores perfecto y, a pesar de haber descubierto en Primark un buen candidato, la actriz nos ha dado las claves para llevarlo con mucho estilo. Y lo ha hecho con un modelo colorido y de corte original que ha agotado en muy poco tiempo.





VER 20 FOTOS 20 vestidos de flores (largos, midi y cortos) para 2020 que son pura tendencia

Después de regresar del viaje que ha hecho a Disney World junto a su hija y su pareja Miguel Torres, Paula Echevarría ha vuelto a la carga con las propuestas de looks que hace en Instagram. ¿La última? Un estilismo súper tendencia protagonizado por un vestido de flores que ha enamorado a sus seguidores.

Se trata de un modelo mini de estampados de flores en tonos verdes, rosas y marrones sobre fondo blanco. Un diseño de escote en pico, manga francesa con fruncido y falda fluida con bajo asimétrico. El vestido es de By Us, una firma de Marbella, que cuesta 135 euros y que ha agotado existencias tras la publicación de Paula. Y es que la prenda aparece en la web de la marca, pero está agotada en su talla única.

Sin embargo, el vestido de Paula Echevarría no ha sido solo lo que ha causado furor entre sus seguidores, si no también su manera de combinarlo. Y es que, la actriz encontró el equilibrio perfecto para las temperaturas de la primavera, añadiendo unas botas cowboy marrones de Cool the Sack. Un truco perfecto para llevar un minivestido cuando demasiado todavía no hace mucho calor. Por último, completó el outfit con un bolso a juego de Ralph Lauren y gafas de sol de Fendi.