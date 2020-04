24 abr 2020

Nos hemos vuelto muy fans de Amelia Bono. Sobre todo desde que estamos confinadas en casa porque hemos descubierto dos facetas suyas que no conocíamos. Ya la habíamos visto bailar en televisión pero ahora hemos descubierto su faceta cómica junto a su pareja, Manuel Martos, y su pasión por la moda. Nos sentimos muy identificadas con ella y sus comentarios cada vez que sube una foto a Instagram con una prenda de Zara o Stradivarius. Por eso no la vamos a perder de vista, Amelia Bono tiene muchos look que ofrecernos.

Y la primera prueba la tenemos con esta foto en la que aparece -en su casa, lógicamente- con un vestido mini de Zara al que no habíamos prestado especial atención pero que ya está en nuestro carrito de la compra virtual gracias a Amelia.

Amelia reconoce que no sale "ni a por el pan" pero que no hay nada mejor para subirse el ánimo que arreglarse en casa y que tus hijos te piropeen. No sabemos si los nuestros lo harán también, pero vamos a probar. Y lo vamos a hacer con este mismo vestido mini de Zara que nos ha encantado. Es cortito, drapeado, con botones -son de adorno- de madera y volante en el bajo y en las mangas. Cuesta 39,95 euros y aunque parezca mentira (se siguen agotando prendas durante el confinamiento), aún está disponible en todas las tallas, de la XS a la XL. Eso sí, no sabemos por cuánto tiempo.

El vestido mini que lleva Amelia Bono es este modelo de Zara que aún está disponible por 39,95 euros. pinit

La empresaria tiene 185k seguidores en su cuenta de Instagram en la que no solo aparece con looks de moda asequibles que nos encantan, también con bonitas fotos familiares y, como decíamos, los vídeos de Tik Tok más divertidos junto a su pareja. ¡No dejes de seguirla! Te encantará su estilo y seguro que volvemos a hablar de ella y de su look próximamente.