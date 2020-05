11 may 2020

Los cuadros vichy se llevan. Este verano más que nunca. Será por eso por lo que algunas de las prendas con este estampado ya se han empezado a agotar. Vale que no son las únicas, pero es que estamos todavía sorprendidas por el éxito de este top de Zara, con este veraniego print, que ha durado muy pocas semanas en stock. Ya le teníamos echado el ojo, pero no sabíamos lo mucho que lo necesitábamos hasta que se lo hemos visto a Amelia Bono. Y ya era tarde, está agotadísimo. A pesar del disgusto que nos hemos llevado, hemos visto en esto algo positivo y es que tenemos un nuevo icono de estilo: Amelia Bono. La empresaria (es la mujer de Manuel Martos y juntos forman una divertida pareja) no deja escapar ninguno de los hits de Zara, como los tops o los vestidos de moda que no dejan de triunfar. La seguiremos muy de cerca y tú deberías hacer lo mismo.

El top de Zara que hemos redescubierto gracias a Amelia Bono es este. De corte cropped, con el cuerpo elástico formado por dos anchas tiras cruzadas y con manga larga con volumen. Lo puedes llevar subido o como hace ella, con los hombros bajados para conseguir un escote bardot. Y, por supuesto, el estampado de cuadros vichy en blanco y rojo que tanto nos apetece para este verano.

Ella lo lleva con una falda midi de crochet, pero queda ideal también con unos pantalones blancos de tiro alto. Y una prenda tan 'Bardot' tiene sus mejores aliadas en unas cuñas de esparto. Pero de nada sirve pensar con qué nos lo pondríamos, porque ha agotado existencias. Tantas que no hay ni posibilidad de apuntarse a la lista de espera.

Este es el top de Zara de cuadros vichy y escote bardot que le hemos fichado a Amelia Bono. Pero demasiado tarde, está agotadísimo. pinit

Mientras deseamos que vuelvan a reponerlo con todas nuestras fuerzas, te contamos que cuesta 19,95 euros, había tallas desde la XS hasta la XL, pero han volado todas, desde la más grande hasta la más pequeña. Solo tenemos una pequeña esperanza y es que este mismo modelo de top está diponible en color negro y aún quedan las tallas más grande, la L y la XL. No es tan mono como la versión de cuadros vichy pero quien no se consuela es porque no quiere.