Que sí, que hay pijamas para estar en casa que nos pondríamos para salir a la calle, pero no hay nada como la sensación de sacar del armario tu prenda favorita, ponértela, arreglarte y pasar un día diferente como ha hecho Blanca Suárez.

La actriz, que no se deshace de su peinado fácil en cinco minutos, ha compartido su look de domingo en Instagram y el resultado nos ha fascinado. No solo porque el conjunto de flores que lleva nos ha hecho soñar plenamente con el verano, si no porque además, nos ha descubierto una firma de moda sostenible con precios asequibles que no conocíamos.





Radiante, Blanca ha mostrado lo que es un domingo en su casa con terraza: vermú al sol, sandalias planas y un conjunto veraniego de blusa anudada y falda midi con estampado de flores abstractas que nos vamos a comprar cuando todo acabe por cómodo, por bonito, por favorecedor y porque sabemos el juego que pueden dar estas dos piezas por separado con otras prendas.

Un diseño colorido en amarillo que sube el ánimo amén de la colorterapia y que puedes encontrar en la web de Thinking Mu, una firma barcelonesa de moda sostenible que desconocíamos. El outfit de Blanca Suárez está realizado con algodón orgánico que no contiene ni fertilizantes ni insecticidas, con un 70% menos de agua y con tintas biodegradables.

La blusa cuesta 79,90 euros y está disponible desde la talla XS a la L.

En cuanto a la falda, 99,90 euros y a punto de agotarse. Solo está disponible desde la XS a la M.

¿Te sumas al conjunto de flores este verano?