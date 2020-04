27 abr 2020

No falla. Podemos ver una prenda decenas de veces en la web o la aplicación de Zara y no hacerle mucho caso. Pero en cuanto se agota, la necesitamos inmediatamente y nos preguntamos por qué no la compramos cuando tuvimos la oportunidad. Esta es la versión online de una experiencia en tienda que a muchas os sonará. A mí me ha pasado muchas veces, demasiadas. Estás en Zara, una tarde cualquiera (madre mía, parece que fue hace un siglo la última vez que pisé una tienda). Descartas una prenda porque sí, es mona, pero no te hace mucha falta. Es la última que queda, pero es que tienes el armario a rebosar. Según la sueltas, una chica a tu lado la coje, la observa, le convence y se la lleva. Y no es una chica cualquiera, es de esas que parecen unfluencers o modelos, tiene muchísimo estilo. Y ella que 'entiende' de moda se ha llevado la prenda que tú habías descartado. ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Por qué no has visto su potencial como lo ha hecho ella? ¿Es que no eres suficientemente fashion? Ahora no puedes vivir sin esa blusa o ese vestido que se ha llevamo la otra. Y empieza el drama.

¿Te ha pasado alguna vez? Pues bien, lo que nos ha pasado con este vestido de los Special Prices de Zara es esto mismo. Ahora que nos habíamos decidido, se ha agotado. El low cost es así, si no te decides rápido o te lo quitan de las manos. Una pena, este vestido no solo es uno de los más bonitos de la primavera sino que además se había quedado a mitad de precio. De 59,95 a 29,99 euros. Una oportunidad que hemos dejado pasar.

Este es el vestido de los Special Prices de Zara que se ha quedado a mitad de precio pero que hemos dejado escapar: ya está agotado. pinit

No siempre ha estado en la sección de Special Prices de la firma. Estuvo en nueva colección y ya nos gustó entonces. Lo malo es que salió a mediados de febrero y era un vestido tan primaveral que muchas de nosotras (yo la primera) decidió esperar: desde entonces hasta que hiciera buen tiempo surgirían muchas más prendas interesantes. Pero llegó el confinamiento y con él, el adiós al entretiempo. Mientras estábamos entretenidas en intentar entretenernos, el vestido pasó a la sección de descuentos de Zara y ahí volvimos a dudar. ¿Nos lo comprábamos? ¿Lo íbamos a poder estrenar en la calle o cuando salgamos ya será puro verano? No se puede dudar; mientras lo hacíamos, el vestido se agotaba. Y sin remedio, no tiene ni lista de espera en ninguna de sus tallas, que son muchas: de la XS a la XL.

Este vestido de Zara está a mitad de precio, pero ya se ha agotado. pinit

Una pena, es un traje precioso, de algodón blanco con bordados de colores, de los que te sirve para mil eventos. Desde el día hasta la noche, bien con botines ahora o con sandalias de cuña cuando llegue el calor. La influencer Lucía Bárcena lo ha lucido en Instagram con unos botines de ante marrones y un cinturón verde. Queda tan bonito que aún nos arrepentimos de no haberlo comprado cuando estuvimos a tiempo. ¿Por qué seguimos tropezando mil veces en la misma piedra?