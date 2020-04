30 abr 2020

A estas alturas de la primavera ya tendrás fichadísimo el pañuelo como uno de los accesorios sorpresa de la temporada. Tiene mucho que ver con el revival de los años 70, una época en la que bufandas ligeras, fulares y pañuelos se convirtieron en imprescindibles. Resucitamos todo el manual de uso de aquella época: además de llevarlo al cuello, anudado o suelto, lo veremos sujetando la melena, a la cintura o incluso como top. De hecho, si eres una auténtica amante de los pañuelos o le has echado el ojo a alguno con un estampado espectacular, este truco de estilo te interesa especialmente: permite lucir el dibujo completamente. Prácticamente domina el look, que no puede ser más sencillo: americana y pantalones básicos.

El pañuelo sobre los hombros a modo de capa que actualiza la chaqueta.

La idea proviene de Pornwika Spiecker, una estilista y consultora de moda radicada en Amsterdam. Podríamos decir que su look es un prodigio de aprovechamiento, porque combina los pantalones y la americana en tono neutro que has estado llevando en meses pasados en tus looks monocromáticos, y una camisa de organza que quizá ya tengas en el armario desde el año pasado. Ella la escoge en un color vibrante, el azul cielo, así que si quieres clonar este estilismo te recomendamos que sigas su paleta de color. De todos modos, lo que saca a este outfit de lo rutinario no va a ser el top que elijas, sino el pañuelo.

La idea es de Pornwika Spiecker, estilista independiente holandesa.

Como puedes ver las fotos, el gesto es facilísimo: basta doblar un pañuelo tamaño generoso hasta formar un gran triángulo y echarlo sobre los hombros de la americana, como si fuera una capa. Se desplegará así el estampado, con lo que cuanto más vegetal y verde mejor (lo selvático es tendencia, no lo olvidemos). Buscamos, de nuevo, el contraste, así que no pienses en 'prints' discretos. Si vas a reciclar alguno de los pañuelos que ya tienes en casa, opta por los más llamativos. Tendrás que encontrar, eso sí, una manera invisible de sujetar el pañuelo bajo las solapas. Por ejemplo, con imperdibles. Y a triunfar.