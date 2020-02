24 feb 2020

Quién diría que aún estamos en febrero porque este fin de semana ha sido casi pirmaveral. En toda España, además. Y Nuria Roca es la mejor prueba, porque ha subido una foto a Instagram con un mensaje muy descriptivo: "Hace tiempo de fallas en Madrid". Las fallas son a mediados de marzo por eso nos ha encantado la manera que ha tenido la colaboradora de televisión de decirnos que la primavera se ha adelantado este año en la capital.

Pero como no estamos en un ascensor y no es cuestión de liarnos a hablar del tiempo, vamos a lo que verdaderamente nos interesa de esta foto: el look de Nuria. En concreto, la blazer de cuadros que lleva, una de sus prendas fetiche (junto a las chaquetas de punto) que acompaña de unas gafas de sol XL que también hemos fichado para nuestros futuros looks de pirmavera.

Ella mismo ha etiquetado la prenda: una blazer de la firma española Lebor Gabala. Especializada en punto, es la marca creada por Maite Muñoz, quien tras años de experiencia en la industria textil decidió plasmar todo su bagaje sobre su propio proyecto. La americana pertenece a su colección de invierno que ahora está rebajada a la mitad de precio. Es el modelo Sochi, está disponible en dos colores y se ha quedado en 320 euros de los 640 que costaba. Además del gris en el que la lleva Nuria, también hay disponibilidad en color teja y, en ambos casos, en las tallas S, M y L.

La americana que lleva Nuria Roca es este modelo de Lebor Gabala y está rebajada a mitad de precio. Costaba 640 euros y ahora, 320. pinit

Si aún con la rebaja te parece que se sale de tu presupuesto, hemos encontrado otra chaqueta perecida, también de rebajas, pero de una firma que manejamos mucho mejor: Zara. Es este moldelo en cuadros príncipe de gales, que costaba 59,95 euros y ahora puedes encontrar por 19,99. En la web está agotadísima (no queda ninguna talla de la XS a la XXL) pero si tienes la suerte de encontrarla en tienda, no dudes en comprártela... o te arrepentirás.