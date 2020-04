30 abr 2020

Es más que probable que cuando la vuelta a la "normalidad" se haga efectiva, las temperaturas habrán aumentado y el verano esté acechando. Por ello, las influencers ya han comenzado con sus propuestas más veraniegas y con las que han ido confirmando cuáles son las prendas que no pueden faltar en nuestro armario. Laura Escanes lo ha hecho con este minivestido de Stradivarius y Nagore Robles con una camisa de Zara que se está agotando. La última en unirse ha sido María G. de Jaime con el look imprescindible. ¡No te pierdas la combinación que ha hecho!





María ha aprovechado los días soleados que han llegado a la capital para comenzar a vestir prendas más fresquitas y lo ha hecho con un look de básicos que tienes que copiar. La instagramer escogió una falda midi de corte y tejido suelto de flores en tonos azules. Una prenda que ya se convirtió en la temporada pasada en un 'must have' en versión plisada y que llega ahora para hacer de tus estilismos cómodos unos muy sofisticados. Y es que esta falda es muy especial ya que depende de como la combines puedes usarla en diferentes ocasiones.

Sin embargo, desde la redacción nos quedamos con la propuesta de María ya que es perfecta para el día a día y es una idea que puedes adaptar con lo que ya tengas tú en casa. Añadió una blusa de manga corta blanca, otro de los básicos que seguro que tienes (también puede ser una camiseta), y unas zapatillas Converse blancas, probablemente el calzado sport más usadas de la historia. La falda es de eseOese y puedes hacerte con ella por 69,90 euros, aunque existen modelos similares en muchas otras firmas con las que copiar este look. ¡Merece la pena!