30 abr 2020

La existencia de una pandemia mundial ha provocado que futbolistas, cantantes, actores, empresarios, etc. apoyen campañas de recaudación de fondos para hacer frente a esta gran crisis del coronavirus y otros a que hagan donaciones millonarias (estas son las 19 más generosas). Las redes son el mejor medio para darlas publicidad y las influencers no podían ser menos. Algunas como Rocío Osorno han optado por donar material sanitario y otras como María Pombo han decidido dar voz a inciativas de otras marcas. Y lo ha hecho con una camiseta cuyos beneficios irán destinados a los niños afectados por el Covid-19.

María Pombo ha querido aportar así su granito de arena aprovechando la influencia que tiene y el casi millón y medio de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Y lo ha hecho publicado una imagen en la que aparece con una camiseta con un mensaje muy bonito de Pepe Jeans. Un diseño que la marca ha creado especialmente para este momento y que el 100% de los beneficios conseguidos con ella se donarán a World Vision para ayudarles en su misión de seguridad alimentaria y apoyo a niños y familias vulnerables impactadas por la crisis del COVID-19.

Se trata de una camiseta en color blanco disponible en diferentes modelos con mensajes positivos en color azul. La influencer ha optado por el diseño que tiene todos los mensajes en un lateral del pecho y que dice: "Care up, Love up, Cheer up, Mood up, Dream up". Cuesta 20 euros, un precio simbólico con el que puedes ayudar en estos momentos tan difíciles y hacerte con un básico imprescindible en el armario como es una camiseta blanca, y que estamos seguras de que le vas a dar mucho uso. ¡Muy a favor de estas iniciativas solidarias!