27 abr 2020

A pesar de que Marta Riumbau compartió 11 formas diferentes de hacerte un moño, el peinado por excelencia de la cuarentena, es hora de que cambies y experimentes otros recogidos también muy cómodos e ideales y que podrás llevar en tu día a día cuando termine el confinamiento. Después de probar y enamorarnos de la idea de Blanca Suárez que podrás hacerte en cinco minutos y de tomar nota de las propuestas de Teresa Bass, ha sido María Pombo quien ha encandilado a sus seguidores con una nueva idea. Un peinado que te transportará a tu infancia y que no puede ser más sencillo.

La cuarentena ha sacado la faceta más casera de María Pombo y además de compartir recetas o trucos para customizar la ropa, también ha aconsejado a sus seguidores con una nueva idea de peinado. Y es que la influencer apareció este fin de semana en su perfil de Instagram con un recogido que llamó la atención de sus 'followers', por lo que no le quedó más remedio que explicar cómo lo había hecho.

María admitió que no tenía mucho misterio y que era muy fácil y rápido de hacer. Simplemente había peinado su melena hacia a un lado y había cogido el mechón del flequillo con el que había realizado una trenza. Tres paso muy sencillos con los que la influencer ha reinventado el peinado que seguro has llevado cuando eras niña. Un recogido con aire hippie y setentero que no es la primera vez que María lleva. De hecho ya le vimos esta trenza lateral en otra publicación, aunque en ese caso prefirió llevarla detrás de la oreja. ¿Se ha convertido en el peinado favorito de María Pombo?