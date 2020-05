4 may 2020

¿Cómo sabemos si un vestido está o no arrasando en un momento dado? Pues hay un método infalible y es ver si se está agotando o no. Con Zara nos funciona, es ver que están desapareciendo tallas del stock de la web y saber que no van a tardar en agotar todas las existencias. Aunque hay que reconocer que, a veces, aunque lo veamos venir, nos quedamos sin el vestido.

Pero hay otra manera de saberlo y es cuando la propia marca nos avisa de las unidades que se están vendiendo. Y eso es lo que nos ha pasado con Asos. La firma de venta online nos ha confesado cuáles son sus vestidos best seller -con cifras- y aunque no tienen nada en común en cuanto a tejidos o patrones, los dos son 100% veraniegos y tienen un denominador común: la comodidad. Es evidente que el confinamiento ha hecho que cambine nuestras prioridades y eso de 'antes muerta que sencilla' ha pasado a la historia.

Vestido de algodón en amarillo limón, de Asos. Este modelo es el más vendido de la firma desde el mes de enero. Cuesta 32,99 euros. pinit

El primero que ha arrasado estos meses ha sido este. Un modelo de corte camiseta, con calados por toda la prenda y en unos colores muy llamativos, amarillo, verde, lila y blanco. El verano está a la vuelta de la esquina y se nota, queremos ropa cómoda y con colores llamativos. Es de Asos Design, cuesta 32,99 euros y desde el mes de enero se han vendido más de 50.000 unidades en todo el mundo. Es perfecto para todo tipo de cuerpo porque hay disponibilidad de la 32 a la 46, pero esta última se aha agitado hace muy poco.

Este vestido mini con volantes es otro de los más vendidos de Asos para el verano. Cuesta 35,99 euros. pinit

El segundo es este modelo con volantes, cin mangas y escote en V que favorece también a todo tipo de silueta. Hay tres versiones, mini, midi y largo, y con una gran variedad de estampados o colores lisos. También es de Asos Design, cuesta 35,99 euros y se está agotando en muchas tallas. De la 32 a la 46 que habñia, ya solo queda de la 38 a la 44. De este modelo se han vendido más de 18.000 unidades.

Dos opciones de éxito que son perfectas para este adelanto del verano y que te puedes poner de la mañana a la noche de aquí al mes de septiembre. ¿Te apuntas a los best seller del momento?