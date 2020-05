8 may 2020

Ya sea en Instagram como María Pombo, sobre la pasarela como Rocío Crusset o en los photocall como Sara Carbonero, estas tres mujeres son grandes influyentes en el mundo de la moda y sus estilismos un acierto que todas queremos copiar. Y cuando tres mujeres como ellas coinciden con la misma ropa es porque se trata de una prenda que merece la pena. Es lo que ha ocurrido con una chaqueta vaquera que han lucido en momentos diferentes y que hace la competencia a la que ya llevó Lucía Rivera. Una prenda bicolor que tu también vas a querer tener.





La prenda en cuestión es un cárdigan tipo chaqueta de dos materiales que firma Sandro París. Tiene la parte superior de los hombros, mangas y cuello camisero en tejido vaquero, además de los puños y la zona abotonada. El resto de la prenda es negra y de punto con un corte oversized perfecta para utilzarla como sobrecamisa en las noches de verano más fresquitas. Cuesta 265 euros y es tan ideal que primero se la vimos a María Pombo, después a Sara Carbonero y la última en unirse a ella ha sido Rocío Crusset.

La modelo compartió en su perfil de Instagram un look primaveral con esta chaqueta que combinó con una camiseta básica blanca y unos jeans azul lavado de corte recto. Un estilismo muy diferente al que llevó Sara. Y es que la periodista usó la prenda para un outfit más invernal que usó cuando Paula Echevarría la visitó en Oporto en febrero y a la que añadió una camiseta gris y un sombrero negro. María Pombo fue la primera en llevarla durante la primavera pasada y optó por utilzarla como camisa cerrada en vez de chaqueta.

No es de extrañar que tres mujeres que son muy seguidas por su estilo se hayan decantado por esta chaqueta no solo por su diseño sofisticado y original, si no también por su versatilidad. Como ellas mismas han demostrado, se puede usar en diferentes estaciones del año y de formas distintas dependiendo de cómo la combines y de si decides llevarla abierta o cerrada. ¿Tú también te quieres unir a ella?