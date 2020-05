12 may 2020

Reconócelo, los monos son una de las prendas más socorridas del verano. Valen para todo y se pueden combinar de mil maneras distintas. Y es, precisamente, el cómo combinarlo lo que ha enfrentado a Alba Díaz con Amelia Bono. Todo ha empezado con una prenda: un mono mini en tejido de lino que vale, exactamnete, 9 euros. ¿Cómo han podido 'picarse' así? Sigue leyendo...

Como ya te habrás imaginado no se trata de un enfrentamiento real, sino de estilo. Ambas tienen un mono de lino mini, de rayas, con cintura que se ajusta con un cordón de Esmara, la firma de moda de Lidl. Un modelo de la nueva colección que aún no está dispinible en la web de los supermercados pero que ya ha empezado a dar mucho juego. La marca ha retado a estas dos celebrities para ver quién lo combina mejor. Y han aceptado. Un plan al que te puedes sumar tú misma en cuanto salga a la venta porque que el modelo cuesta solo 9 euros. Los modelos anteriores que ya se han puesto a al venta han arrasado, no queda en ninguna talla. ¿Qué pasa con Lidl? No le vamos a perder la pista a su firma textil.

En el caso de Amelia, la primera en subir su look a Instagram, ha sido sencillo. Le ha añadido un cinturón de piel, unas alpargatas planas en color negro y un colgante con una piedra. Fácil, sí, pero precisamente es lo que buscamos para un look cómodo de verano. Cero complicaciones.

En el caso de Alba, se ha decantado por algo más sofisticado. Se ha puesto el mono de lino con una americana en color crudo, también en un tejido veraniego, que lleva remangada para la foto.

Y por lo que hemos leído en el texto que acompaña a la foto de la hija de Vicky Martín Berrocal, este no será el primer duelo de estilo entre ellas dos. ¡Ya estamos deseando ver el próximo look! Será también con una prenda de la marca de supermecados, así que se lo podremos copiar a un precio increíble y con cero remordimientos.

De momento, esta es la primera prueba. ¿Quién es para ti la ganadora?