13 may 2020

Junto al inesperado éxito de TikTok más allá de las fronteras de la generación Z, este es uno de los fenómenos más especiales que estamos viviendo en este confinamiento. El éxito fulminante entre las amantes de la moda de 'Animal Crossing: New Horizons', el juego de Nintendo Switch en el que cada jugadora va construyendo su propio mundo en una paradisíaca isla desierta, ha demostrado cómo la pasión por el estilo no conoce fronteras. A falta de escaparates, probadores y desfiles, bienvenido el mundo de la ficción digital, donde además las posibilidades de las 'gamers fashionistas' se multiplican por mil. En la vida paralela que las 'fashionistas' desarrollan en 'Animal Crossing' el lujo es total: pasan en un periquete de la inicial tienda de campaña a visitar tiendas dignas de Bond Street vestidas de Marc Jacobs, como auténticas editoras de moda. No hay límites.

Personajes de 'Animal Crossing' vestidos con los diseños de Marc Jacobs. pinit

El juego comienza con un asentamiento precario que, gracias al bricolaje y a amigos que comienzan a llegar a la isla, se transforma muy pronto en un animado pueblo. La ayuda mutua y el envío de regalos son actividades con premio en este juego que, además, favorece los retos y el juego simultáneo en línea con hasta siete usuarios. Atenta a la posibilidad de ligue o a que te visite un actor: el actor Elijah Wood ha sorprendido a varios fans visitando sus ciudades. La vida en la isla discurre aunque no estés en ella, por lo que las estaciones transcurren y se producen eventos y sorpresas mientras no estás. El juego es tan entretenido y adictivo, que ya juegan en él más de 11 millones de personas en todo el mundo. Hasta Alexandria Ocasio-Cortez está jugando y visita a sus seguidores de Twitter.

El éxito de este juego no ha pasado inadvertido par las marcas de moda más avispadas, que han decidido dar la sorpresa a las 'gamers fashionistas' que construyen sus islas alrededor del concepto de la moda. Tanto Marc Jacobs como Valentino han colaborado con 'Animal Crossing: New Horizons', diseñando prendas para una iniciativa de la cuenta #AnimalCrossingFashionArchive. Así, los avatares pueden comprar sus prendas de diseño y lucir los looks más exclusivos en el juego. La colección de Jacobs consta de seis prendas y la de Valentino, de 20.

No hay límites para la imaginación de las amantes de la moda, aunque la gracia está en llevar al mundo digital lo que ya no podemos hacer en el material. La diseñadora Sandy Liang, jugadora, organizó en su tienda pop up de 'Animal Crossing' una venta especial de moda y la cola de jugadores deseando entrar llegó a las 100 personas. Igual que en las ventas especial es de H&M. La modelos Fernanda Ly, junto a sus amigas Vivian Loh (fotógrafa) y Michele Yue (diseñadora y DJ) organizan en su isla de 'Animal Crossing' una pasarela de moda, que retransmiten a través de su cuenta de Instagram.

Una jugadora fashionista de 'Animal Crossing', comprando prendas de ropa. pinit

Pero aún hay más razones para engancharse a este juego, que promete entretener muchísimo todas las horas muertas que ahora quedan vacías. Ademas de la posibilidad de inventar tu propio mundo, parecido al mundo real o absolutamente fantasioso, los jugadores pueden recibir la visita de personajes especiales del juego que nos proponen retos. Por ejemplo: si abrimos una sastrería en nuestra isla, es fácil que venga la puercoespín Tilli a hacernos alguna propuesta. La verás rondando por la plaza principal de tu ciudad.

La puercoespín Tilli visita a una jugadora en 'Animal Crossing'. pinit

Los retos son un acicate extra para quedarse en el juego, pues si los superas recibes premios como cupones para comprar en la sastrería o alguna prenda de ropa de la marca Trini. Lo que Tilli suele pedir es que te vistas acorde con algún estilo concreto, contando únicamente con las prendas de tu fondo de armario. A veces te puede regalar alguna pieza para que veas por dónde van los tiros de su reto. Divertido, ¿verdad? Lo malo de engancharte a 'Animal Crossing' durante el confinamiento es que no tenemos nada claro si podrmeos desengancharnos cuando volvamos a la normalidad y ya no tengamos tanto tiempo.