2 ene 2019 IRENE RIVAS

Seamos sinceras, cada vez que vemos a Jennifer Lopez nos preguntamos por sus secretos para tener un cuerpo escultural a los 49 años. Pero ni somos J.Lo ni hemos querido renunciar a las comilonas de Navidad ¡y que nos quiten lo bailado! Eso sí, tarde o temprano llegará este momento. ¡Que no cunda el pánico! Como nos recuerda Marcos Vázquez, creador del popular blog Fitness Revolucionario, “lo que comes entre Año Nuevo y Navidad es mucho más importante que lo que comes entre Navidad y Año Nuevo”, así que tranquila. La clave está en empezar un estilo de vida fitness y mantenerlo en el tiempo. Pero si quieres probar un complemento extra que te permita quemar los excesos y adelgazar esos kilitos que has ganado después de Navidad, este es el juego.

¡Que no cunda el pánico! Como nos recuerda Marcos Vázquez, creador del popular blog Fitness Revolucionario, “lo que comes entre Año Nuevo y Navidad es mucho más importante que lo que comes entre Navidad y Año Nuevo”, así que tranquila. La clave está en empezar un estilo de vida fitness y mantenerlo en el tiempo. Pero si quieres probar un complemento extra que te permita quemar los excesos, atenta. Este es el juego.

Se llama Fitness Fitboxing, es de Nintendo Switch, y consiste en un entrenamiento personal que permite hacer sesiones de ejercicio guiadas por instructores virtuales que te ayudan a conseguir tus metas al ritmo de movimientos básicos de boxeo.

De los jabs al bloqueo de golpes, con este juego aprenderás distintas habilidades y al final de cada ejercicio obtendrás una puntuación y una clasificación que te permitirá desbloquear nuevos contenidos.

“El hecho de haber utilizado el boxeo como tipo de entrenamiento no ha sido al azar” – explica Cristina Arcos, preparadora de boxeo de B3B Woman Studio. “El boxeo permite trabajar tanto tren superior como tren inferior en grandes grupos musculares, con movimientos muy amplios, en muy poco espacio. Esto garantiza un entrenamiento máximo en poco tiempo y, además, se puede hacer en casa”.

Disfruta de una sesión de cardio donde y cuando quieras

Ni el frío, ni la lluvia, ni la falta de tiempo son ya una excusa. Solo márcate un objetivo ¡y disfruta! Puedes focalizar el ejercicio en las áreas específicas del cuerpo que más te interesa tonificar, establecer una rutina para mantenerte en forma o perder peso o, sencillamente, divertirte con tus amigos mientras quemas calorías.

No te preocupes si nunca antes has hecho algo parecido. Puedes empezar con un entrenamiento fitness básico en el que los golpes son más secuenciados, la velocidad no es tan rápida y en el que cada movimiento está explicado. El juego te permite decidir cuánto tiempo quieres que dure y dependerá de ti la intensidad del mismo. Pero, para que te hagas una idea, en una buena sesión puedes quemar hasta 500 calorías.

La diversión está asegurada. El gasto calórico, también

Sin duda, una de las mejores características del juego es que puedes utilizarlo sola (y marcarte tus propios objetivos) o acompañada (y retar a tu contrincante). ¿Crees que serás la más rápida de tu grupo de amigos golpeando? ¿Te imaginas que descubres que tu madre es una boxeadora en potencia y que lanza puños a la velocidad de la luz? Ahora ya puedes averiguarlo ¡Te vas a reír un montón! Y, una vez de vuelta a la rutina, siempre puedes utilizar el juego como un complemento para tus otras actividades. No solo trabajarás las capacidades físicas básicas (velocidad, fuerza y resistencia) sino que, además, te ayudará a mejorar la coordinación, la estabilidad y la flexibilidad.

No dejes que el 2019 te pille con la guardia baja. ¡Y recuerda! El límite lo pones tú.

También te interesa...

El boxeo puede cambiar tu cuerpo, pero también tu mente

El deporte que pone en forma a las modelos de Victoria´s Secret

La rutina de ejercicios que cambiará tu cuerpo