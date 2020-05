13 may 2020

Los looks televisivos de Nagore Robles no dejan indiferente a nadie y son iempre un éxito. La presentadora tiene la capacidad para combinar prendas ideales que además suelen ser low cost y con las que demuestra que Zara es su firma favorita. Lo últimos estilismos que la colaboradora ha llevado a los programas de televisión han estado protagonizados por el gigante de Inditex. Un vestido de tweed, una falda de lunares o esta camisa estampada son algunas de las prendas que ha llevado a la que ahora se les suma una blusa romántica ideal.





Nagore acudió como colaboradora invitada a a una de las últimas galas de 'Supervivientes' y lo hizo con un look casual y más para el día a día formado por un pantalón y una blusa. Un estilismo que compartió en su cuenta de Instagram con el objetivo de enseñar a sus seguidores los cambios estéticos que se había hecho: un nuevo corte de pelo y el aparato de dientes que se ha puesto. Sin embargo, no solo fue eso lo que llamó la atención de sus follwers, si no también su blusa.

Y es que Nagore vestía una blusa en color blanco que sí, también es de Zara. Se trata de una cuerpo que ha llegado a la nueva colección de la marca de Inditex y que tiene el cuello subido y un volante en el pecho a modo de babero con bordados calados. Un diseño de estilo romántico con la manga larga acabada en elástico que cuesta 25,95 euros. Nagore la combinó con unos pantalones de talle alto en color camel y un cinturón, pero desde la redacción proponemos esta prenda como la blusa perfecta para llevar con tus vaqueros favoritos. ¡Lookazo!