2 abr 2020

Entre las citas de estilismo que no fallan en estos tiempos de cuarentena están los looks televisivos de una de nuestras influencers favoritas, Nagore Robles. Porque la presentadora es una de las invitadas habituales de Supervivientes, y cada semana nos inspira con sus estilismos, cargados de tendencias y propuestas interesantes. Y tras sorprendernos con un total white y recordarnos que no podemos olvidarnos de los looks de fiesta, ahora llega con una propuesta en la que une prendas clásicas con otras muy originales y vistosas.

El último estilismo de Nagore Robles en televisión está compuesto por una blusa satinada, una biker y un pantalón rosa metalizado con estampado efecto cocodrilo. La combinación perfecta para inspirarnos y hacernos soñar con las cenas y fiestas veraniegas que nos esperan tras el final de la cuarentena.

El look de la presentadora en el último Supervivientes

Tanto la blusa como la cazadora pertenecen al catálogo de Zara y todavía están disponibles en todas las tallas. La blusa, fluida de cuello con solapa y manga larga, tiene el bajo asimétrico y el cierre delantero con botones forrados. Cuesta 22,95 euros y ha llegado al catálogo de la firma entre las tallas XS y XL.

La cazadora biker, un clásico de cualquier armario, es de piel, tiene el cuello de solapa y bolsillos delanteros con cremallera metálica. Con detalle de trabillas en los hombros, cuesta 89,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XXL.

El pantalón es de Kaoa Shop y es de talle alto con corte recto. Con cierre de cremallera en la espalda y estampado de cocodrilo a lo largo de toda la prenda, cuesta 70 euros y está disponible entre las tallas XS y L.

Y tú, ¿te apuntas al look con efecto cocodrilo de Nagore Robles?