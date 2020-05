6 may 2020

Compartir en google plus

Los vas a ver por todas partes, por fin avalados por la tendencia que nos llega desde las pasarelas más exquisitas hasta las colecciones del low cost. El short vive esta temporada una reivindicación total: ha pasado de esa prenda deportiva, playera y más bien adolescente a figurar como la estrella de la temporada que empezamos ya y que llegará hasta más allá del verano. Podrás lucir los diseños vaqueros de toda la vida, pero lo ideal es apoyar esta dignificación del short eligiéndolos en materiales interesantes, con volúmenes sofisticados y estampados que le saquen de lo habitual. El 'street style' tiene clarísimo cuál es su versión favorita del short: de color morado.

Fantásticos shorts morados, que podrían pasar por un boxer de hombre. pinit

No nos cansamos de ver distintas versiones del short morado en los perfiles de las influencers y editoras de moda globales, seducidas por este color vibrante que tiene tantísimas fans. No es tan fácil, sin embargo, localizarlos en las colecciones del low cost, muy centradas en los pantalones cortos vaqueros o de lino que ya veíamos cada verano. Nos interesan más otras versiones, por ejemplo esta con un estampado de rayas súper bonito (podría ser un boxer masculino, de hecho), que permite conseguir un contraste genial con una camisa, también de rayas.

Imprescindible para los shorts de tendencia: que tengan volumen. pinit

Otra versión del short morado que nos interesa muchísimo es esta: con un volumen que consigue aumentar la presencia de los humildes shorts, casi como si fuera una minifalda de vuelo. No es fácil lograr este tipo de efecto, excepto si encontramos el pantalón en tejidos como la organza o la piel. Imprescindible, además, que lleven pinzas y la cintura alta: si no tienes muchas curvas y quieres conseguir una silueta reloj de arena, este es tu look.





VER 8 FOTOS Así se llevarán los shorts vaqueros este verano y estos son los más bonitos y baratos

Shorts con tiro alto y pinzas, confeccionados en piel sintética. pinit

En Asos hemos encontrado unos shorts de color morado (casi berenjena) que cumplen perfectamente esta función. Están confeccionados con un tejido efecto piel, con lo que tienen el volumen que buscamos. Además, lleva pinzas y el tiro alto: son perfectos. No nos gustan demasiado con la americana a juego, pero sí con cualquier jersey de punto ligero. El precio es buenísimo: 32,99 euros.

Espectaculares shorts de lentejuelas de Liu Jo, rebajados en Zalando. pinit

Una opción súper interesante, que también saca al pantalón corto de sus humildes orígenes deportivos o vaqueros, son estos shorts de lentejuelas que, además, están disponibles hasta la talla 48. Se trata de un diseño de Liu Jo disponible en Zalando al mejor precio posible: está rebajado un 40%, con lo que pasa de 143 euros a 85,80 euros.

Shorts con un bonito estampado de cuadros morados y rosa, disponibles en Asos. pinit

Por último, no queríamos dejar de proponerte unos shorts mucho más informales, pero con muchas posibilidades para combinar en looks que busquen un contraste con su estampado de cuadros. Son de Nly by Nelly y están disponibles en Asos, también rebajados (38,65 euros). Nos encanta el espíritu retro y modesto que tienen. Y favorecen al máximo.