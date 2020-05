20 may 2020

Compartir en google plus

La crisis del coronavirus ha cambio por completo nuestras vidas y en consecuencia hemos tenido que adaptarnos a una situación que también ha afectado a industrias como la moda. La llegada de Covid-19 cambiará nuestra forma de vestir, pero también ha sacado la faceta más humanitaria de las firmas con donaciones millonarias como la de Valentino, con el lanzamientos de prendas solidarias como la camiseta de Nuria Roca o las inciativas de las modistasconfeccionando mascarillas de manera desinteresada o para donar los beneficios conseguidos. Esto último es lo que ha hecho Agatha Ruiz de la Prada, que sacará una colección de mascarillas junto a Lidl para ayudar a la ONG Save de Children.

La difícil situación que estamos viviendo no ha provocado que Agatha apague su filosofía todo color. Es más, la diseñadora opina que es el momento de sacar a pasear los corazones que tanto caracterizan sus colecciones con una selección de mascarillas que se venderán en las más de 600 tiendas de Lidl en España. Muchas son las firmas que han optado por fabricar su propio diseño del que será el nuevo complemento de nuestros looks a partir de ahora y Agatha no ha dudado en hacerlo, de manera solidaria y plasmando su divertida esencia en un producto que sirve para nuestra protección y la de los demás.

Este proyecto estará formado por un total de 500.000 mascarillas higiénicas reutilizables que se venderán a 3,99 euros el pack de dos unidades y que tendrán estampados y colores llamativos. Sin embargo, habrá que esperar hasta principios de julio para hacerse con estas mascarillas de las que Lidl hará una donación de un euro a la ONG Save the Children, que su vez lo destinará a proyectos sociales a favor de las familias más vulnerables y afectadas por la actual crisis sanitaria.