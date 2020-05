22 may 2020

Si las blusas blancas de los Special Prices que están triunfando no son lo tuyo y prefieres prendas más llamativas y con estampados menos básicos atenta al look que ha compartido Nagore Robles. La presentadora, fiel a su tienda favorita, ha vuelto a enamorar a sus seguidores uniéndose a las prendas de lunares, una de las tendencias que más auge han tenido a esta temporada. Y lo ha hecho con un top que ya está agotado por su éxito en Instagram y porque lo han llevado influencers como Rocío Osorno.





Esta vez el look de Nagore no era uno de los estilismos que ha llevado en televisión, si no un outfit más casual que la colaboradora vistió para el día a día y que publicó en su perfil de Instagram junto a un sorteo para sus seguidores. En dicha publicación Nagore lucía el top de Zara begie con lunares tamaño XL en color mostaza. Un diseño muy original por su media manga ligeramente abullonada, el escote en pico y la lazada en la cintura.

Nagore optó por combinarlo con unos vaqueros rectos como hizo Rocío Osorno, quien también añadió unos jeans de tiro alto para dar ese toque casual a la prenda. Es un top que ya no está disponible en la web de Zara, pero que es posible que con algo de suerte puedas encontrar en tienda (cuando abran). Cuesta 29,95 euros y como han demostrado ambas influencers es ideal tanto para llevar en el día a día con pantalones, pero que también puedes llevar con una falda y sandalias de tacón y conseguir un lookazo de invitada.