20 may 2020

Ya lo dijimos aquí hace unas semanas. Bershka había lanzado una blazer cargada de tendencias que no íbamos a quitarnos en toda la primavera. Y Nagore Robles lo ha confirmado con su último look televisivo, en el que ha apostado por esta prenda a la que no le falta de nada.

Tras apostar la semana pasada por un bonito vestido drapeado, en su última intervención en Supervivientes, la presentadora combinó un vestido negro con esta bonita prenda que elevaba su estilismo.

La blazer cropped de Nagore Robles tiene uno de los estampados tendencia de la temporada primavera-verano, los cuadros vichy. Pero esta no es la única tendencia de la prenda, ya que viene con las mangas abullonadas en los hombros y con botones a contraste en color negro en los puños.

Con cuello solapa y cierre cruzado con dos botones, la blazer costaba 29,99 euros y ahora está rebajada y podemos comprarla por 14,99 euros. Está disponible entre las tallas XS y L.

Tal y como hace la presentadora, la blazer es una excelente compañera para los vestidos y faldas en color negro, pero también puede ayudarnos a darle un toque más elegante a nuestros looks con jeans o con unos pantalones paperbag. Si además escogemos un top, como la modelo de Bershka, para completar nuestro estilismo, su diseño cropped será ideal para resaltar nuestra figura.

Y tú, ¿te apuntas a la blazer cropped de Bershka?