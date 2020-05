22 may 2020

Aunque la tendencia se ha vuelto hoy tan ancha que resulta cada vez más difícil señalar siluetas dominantes, sí vemos una especie de oscilación pendular que marca que se lleve muchísimo lo uno y su contrario. En las gamas cromáticas que presentan las colecciones lo comprobamos perfectamente: junto al imperio absoluto de los tonos pastel, los más dulces y algodonosos, nos encontramos con la presencia imperiosa de los tonos vitaminados, más o menos ácidos, y especialmente en naranja. Si tenemos que apuntar qué color va a protagonizar los looks más originales y atrayentes del verano, apostamos sin dudarlo por este color vibrante e intenso. Las influencers internacionales del street style no pueden estar equivocadas.

Los looks monocolores siguen llevándose muchisimo, también en naranja. pinit

El naranja está presenten en las colecciones del low cost al alcance de todas y en los outfits de alta moda de las editoras de moda e influyentes de la moda global, para las que el naranja se ha converido en favorito. Su opción de estilismo es la más radical posible: se inclinan por look monocolores, en las que combinan varios tonos de naranja o un único tono con accesorios contrastados. Te vamos avisando ya: la combinación entre naranja y rosa te va a hacer triunfar desde ya hasta el final del verano.





Atención al color de los zapatos que estamos viendo con los looks naranja: blancos. pinit

Otro detalle que puede ser de mucha utilidad a la hora de vestir naranja de cabeza a pies: los zapatos. La recomendación de las expertas en moda que triunfan en el street style internacional es optar por cualquier estilo, pero de color blanco. No es mala idea para no caer en el error de coordinar zapato y bolso, una vieja regla del estilo que ya no resulta tan interesante, excepto si optamos por vestir un único color, includos accesorios. Podemos llevar bolso y zapatos del mismo color, pero mejor en tonos que contrasten.

Fantástico conjunto de americana y falda en un intenso color naranja. pinit

Existen razones al margen de la moda y la tendencia para abrazar el naranja como un color importante este verano. Aunque tengamos reticencias a hacerlo, sobre todo porque no es un color que entre en nuestros armarios desde la infancia, supone una inyeción inmediata de optimismo y alegría. Las emociones que la psicología del corlo le adjudica nos interesan especialmente en este momento en el qu retomamos la actividad tras un largo parón lleno de inquietudes. Si tienes que reinventarte o motivarte, el naranja es tu color. Llévalo como un talismán.