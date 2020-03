15 mar 2020

Siempre positivo, nunca negativo. Esta famosa frase del mundo del fútbol la vamos a hacer nuestra por unos días. Porque ahora, más que nunca, tenemos que ser positivos. Y lo vamos a hacer a nuestra manera. Una de nuestras fórmulas ganadoras es buscar en las webs de nuestras firmas favoritas las prendas y accesorios que nos levantan el ánimo. Esas con las que soñamos salir a la calle en apenas dos semanas, si todo va bien. Y hemos dado no solo con una, con dos: un conjunto naranja de top y falda con cuadros vichy que no solo nos ha alegrado al vista sino también el espíritu. No digas que no, con solo mirarlo ya te anima el día.

Este es el conjunto de Zara de cuadros vichy que no ha animado el día. pinit

Son dos piezas -a cada cual más bonita- que nos gustan juntas pero se pueden llevar perfectamente por sepatado. Un top cropped con volumen, gomas en el bajo y en las mangas, frunces y pliegues que lo adornan aún más y mangas jamón, abultadas en la parte de arriba que se van ajustando según llegan a la muñeca. Cuesta 22,95 euros y hay tallas desde la XS hasta la XXL. Más abanico, imposible, y quedan unidades de todas.

El top de conjunto de Zara cuesta 22,95 euros y hay tallas desde la XS hasta la XXL. pinit

Por su parte, la falda es de corte lápiz y largo midi con abertura lateral. Con cinturilla recta, se adapta a cualquier silueta gracias al drapeado que lleva a lo largo de la prenda en la parte delantera que, además de ajustarse al cuerpo, lo hace de forma estratégica para afinar la figura. Cuesta 25,95 y hay tallas desde la XS hasta la XL.

La falda del conjunto de cuadros vichy cuesta 25,95 euros y hay tallas desde la XS hasta la XL. pinit

Es tendencia, hace tipazo y tiene un color que le anima el día a cualquiera. ¿Ncesitas más motivos para hacerte con este conjunto de Zara de cuadros vichy? Nosotras, no.