Hay clásicos que nunca mueren. Y mientras brindamos por una larga vida a los vaqueros de toda la vida (los azules) le damos la bienvenida a esta tendencia de primavera que se va a alargar al verano: los vaqueros de colores. Las influencers ya los llevan y nosotras también. Porque es una tendencia fácil, cómoda y para todos los públicos. Y la última en apuntarse ha sido Lucía Rivera. La modelo no ha parado de subir contenido a sus redes sociales -incluso ha publicado una foto desnuda- y una de esas fotos nos ha llamado la atención por su maravilloso look. Sexy pero cómodo a la vez, con unos vaqueros naranjas (uno de los colores que más veremos este verano) con un sujetador a juego. Aunque necesitaríamos añadirle una camiseta para salir a la calle -las razones son obvias-, nos parece genial eso de combinar la lencería con el resto del look. Porque la ropa interior también es importante y si la llevas a juego, mejor..

Como ha etiquetado en la publicación la propia Lucía, se trata de unos vaqueros de la firma Levi's en color naranja oscuro, que pertenecen a la última colección Made & Crafted de la firma. Una colección premium, toda de algodón orgánico y para la que se han utilizado solo los recursos necesarios, ayudando a las personas que los fabrican y utilizando un alto porcentaje de fibras de origen vegetal. El modelo que lleva la modelo lo puedes encontrar en la web de Levi's -en este tono y en dos tipos de azul- por 140 euros. Pero ojo, hay tallas que ya se han agotado.

De corte ancho, estilo mom jeans y con la cintura alta, son perfectos para combiarlos con un top cropped. Aunque Lucía Rivera ha ido más allá y lo ha hecho con un sujetador. Un modelo de la firma Women'Secret que es exactamente del mismo tono que los vaqueros. Un sujetador de encaje naranja, de corte triángulo y sin aros ni rellenos, cómodo y perfecto para estos días que pasamos tanto tiempo en casa. Y además está rebajado, costaba 22,99 euros y se ha quedado en 10,99. Todavía quedan tallas y tiene el tanga a juego.

Nos ha encanto la forma que tiene Lucía Rivera de combinar la ropa interior con su look exterior y no vamos a tardar en copiársela. ¿Te animas?