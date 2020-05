23 may 2020

Lo cierto es que las mallas ciclistas no son para todos: o las amas o las odias, no hay bando intermedio. El corte es especial, para qué negarlo. Y olvidadas a los looks de gimnasio, llevarlas en el día a día y sobre todo, a la oficina (el teletrabajo, en este caso, facilita la tarea) puede ser complicado. Dar con la combinación perfecta, evidentemente, no es fácil. Y con el modelo tampoco.

Por eso, cuando vi un modelo negro, con efecto reductor y de tiro alto en la web de Oysho me replanteé mis creencias: en la modelo llegaban a la mitad del muslo, pero si eres bajita (como servidora) te quedarán justo por encima de la rodilla. Aunque aún no sé si los llevaré para algo más que para hacer yoga y salir a caminar, algo me ha quedado claro: son muchísimo más cómodas que cualquier modelo capri, y ahora que el verano ya está aquí, infinitamente más fresquitas.

Cuestan 25,95 euros, están disponibles desde la talla S hasta la L y contienen filtro solar, por lo que ni te achicharrarás con ellas ni sudarás en exceso debido a su tecnología 'Water Vapor Transmission'. ¿Lo mejor? Que están disponibles en azul marino, en blanco y también en estampado de flores.

En tonos lilas y verdes menta, son ideales para combinar con un sujetador deportivo sencillo y te darán un subidón de alegría nada más verlas. Son ideales, eso sí, solo aptas para las más arriesgadas.

¿Con qué modelo te quedas?