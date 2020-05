7 may 2020

Conseguir unos brazos tonificados y tersos no es tarea fácil. Si no, que nos lo digan a nosotras que ponemos todo nuestro empeño en conseguir que nuestros tríceps sean como los de Doña Letizia, sin éxito alguno, claro está. Ahora que nos hemos vuelto unas locas -en el buen sentido de la palabra- por el yoga gracias a Xuan Lan y su canal de Youtube, hemos decidido buscar las posturas de yoga que podemos incorporar a nuestras sesiones para que, además de relajarnos, podamos tonificar esa parte del cuerpo tan problemática en muchas ocasiones.

Si estás cansada de las pesas, las múltiples repeticiones y ejercicios de los que acabas absolutamente aburrida, toma nota, porque solo necesitas una esterilla para poner a punto tus brazos sin sufrir. Bueno, lo del no padecer no lo aseguramos del todo.

Chaturanga

Es una de las más difíciles de conseguir. Es más, a nosotras aún se nos resiste con creces, pero la practica consigue la perfección. ¿Cómo se hace? Tumbada en el suelo con las manos apoyadas a la altura de los hombros, haz fuerza con los dedos de los pies y los brazos, sube como si dibujaras una línea imaginaria y mantente así. Tendrás que hacer mucha fuerza con los brazos para poder mantener la postura. Es muy similar a la que se adquiere en las tablas de flexiones, por eso es buena para fortalecer los brazos, aunque eso sí, es bastante dura.

El perro boca abajo

Es una de las posturas más conocidas. Pertenece a los saludos al sol y es de las más sencillas. En la postura de cuatro puntos de apoyo, deberás subir los glúteos como si miraras al cielo mientras dejas que la cabeza caiga por su propio peso. Las platas de los pies deben estar apoyadas en el suelo y las palmas de las manos haciendo fuerza hacia el suelo para poder mantener la postura.

Bakasana

Es una postura no apta para principiantes por su dificultad, pero poco a poco. ¡Eso es lo bonito del yoga! De cuclillas en el suelo, debemos poner las manos en frente de nuestro cuerpo y flexionar ligeramente los codos. A continuación, pondremos las rodillas a la altura de las axilas y levantaremos los pies del suelo, lo que requiere mucha fuerza en los brazos para no caernos. Si la primera vez no te sale, tranquila, porque la clave está en la practica.

La plancha

Es otra de la sposturas más utilizadas en yoga, va justo antes del perro boca abajo y consiste en hacer una plancha clásica haciendo fuerza con los brazos mientras contraemos el abdomen. Y si haces varias repeticiones durante al menos 30 segundos, notarás la diferencia combinado con otros ejercicios en el largo plazo.